، "مفاعل نووي ذكي" في السعودية.. كوريا تعتزم والمملكة تتهيأ وهنا تفاصيل ،

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تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لإنشاء مركز بحوث مشترك للطاقة النووية مع المملكة العربية السعودية من أجل البحث والتطوير في مجال الطاقة النووية، ومن المتوقع أن يوقع البلدان على اتفاق لإنشاء المركز بعد اكتمال إجراءات إدارية.
وأوضحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية أنها ناقشت هذه المسألة مع الجانب السعودي خلال "الدورة الثالثة للجنة الطاقة النووية المشتركة الكورية الجنوبية - السعودية" و"الدورة الرابعة للجنة إدارة سمارت).SMART(".
وخلال الاجتماع، اتفق البلدان على التعاون التقني من أجل دعم إنشاء مفاعل نووي ذكي صغير "سمارت" وترخيصه، وتطوير الجيل القادم من سمارت.
وقالت النائبة الأولى لوزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مون مي-أوك، إن البلدين ناقشا توسيع التعاون التقني بينهما وسبل التعاون في إنشاء مفاعل نووي من طراز سمارت في السعودية، مضيفة أن هذا الاجتماع أتاح فرصة لتعزيز وتوسيع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن إنشاء مركز البحوث المشترك يسهم في وضع أساس للتعاون البحثي الطويل الأجل مع السعودية وتطوير التكنولوجيا المحلية للطاقة النووية.
"مفاعل نووي ذكي" في السعودية.. كوريا تعتزم والمملكة تتهيأ وهنا تفاصيلخالد علي الخليج 365 2019-05-16
تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لإنشاء مركز بحوث مشترك للطاقة النووية مع المملكة العربية السعودية من أجل البحث والتطوير في مجال الطاقة النووية، ومن المتوقع أن يوقع البلدان على اتفاق لإنشاء المركز بعد اكتمال إجراءات إدارية.
وأوضحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية أنها ناقشت هذه المسألة مع الجانب السعودي خلال "الدورة الثالثة للجنة الطاقة النووية المشتركة الكورية الجنوبية - السعودية" و"الدورة الرابعة للجنة إدارة سمارت).SMART(".
وخلال الاجتماع، اتفق البلدان على التعاون التقني من أجل دعم إنشاء مفاعل نووي ذكي صغير "سمارت" وترخيصه، وتطوير الجيل القادم من سمارت.
وقالت النائبة الأولى لوزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مون مي-أوك، إن البلدين ناقشا توسيع التعاون التقني بينهما وسبل التعاون في إنشاء مفاعل نووي من طراز سمارت في السعودية، مضيفة أن هذا الاجتماع أتاح فرصة لتعزيز وتوسيع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن إنشاء مركز البحوث المشترك يسهم في وضع أساس للتعاون البحثي الطويل الأجل مع السعودية وتطوير التكنولوجيا المحلية للطاقة النووية.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
02:12 PM
اتفاق لإنشاء مركز بحوث للطاقة بعد اكتمال الإجراءات الإدارية.. تطور وتعاون
تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لإنشاء مركز بحوث مشترك للطاقة النووية مع المملكة العربية السعودية من أجل البحث والتطوير في مجال الطاقة النووية، ومن المتوقع أن يوقع البلدان على اتفاق لإنشاء المركز بعد اكتمال إجراءات إدارية.
وأوضحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية أنها ناقشت هذه المسألة مع الجانب السعودي خلال "الدورة الثالثة للجنة الطاقة النووية المشتركة الكورية الجنوبية - السعودية" و"الدورة الرابعة للجنة إدارة سمارت).SMART(".
وخلال الاجتماع، اتفق البلدان على التعاون التقني من أجل دعم إنشاء مفاعل نووي ذكي صغير "سمارت" وترخيصه، وتطوير الجيل القادم من سمارت.
وقالت النائبة الأولى لوزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مون مي-أوك، إن البلدين ناقشا توسيع التعاون التقني بينهما وسبل التعاون في إنشاء مفاعل نووي من طراز سمارت في السعودية، مضيفة أن هذا الاجتماع أتاح فرصة لتعزيز وتوسيع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن إنشاء مركز البحوث المشترك يسهم في وضع أساس للتعاون البحثي الطويل الأجل مع السعودية وتطوير التكنولوجيا المحلية للطاقة النووية.
، "مفاعل نووي ذكي" في السعودية.. كوريا تعتزم والمملكة تتهيأ وهنا تفاصيل ،
المصدر : الخليج 365
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