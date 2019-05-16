، شاهد.. ضبط وإغلاق معمل مخالف لإعداد "الكنافة وبنت الصحن" بالطائف ،

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ضبطت أمانة محافظة الطائف؛ ممثلةً في (بلدية السيل الصغير الفرعية)، معملًا مخالفًا لإعداد وتجهيز حلويات الكنافة وبنت الصحن؛ وذلك بحي ريحة شمال المحافظة، واتضح أن المعمل غير مرخّص، كما جرى ضبط جملة من المخالفات بالموقع الذي يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، مع وجود عمالة مريضة تعمل بالمعمل وتقوم بتجهيز تلك الحلويات، كذلك عدم حملهم شهادات صحية.
وتم إغلاق المعمل والتحفظ على جميع الأدوات المستخدمة في عمليات إعداد المعجنات والحلوى الرمضانية؛ فيما يجري حاليًا تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعمل المخالف، في ظل تنفيذ خطة الرقابة الموسمية والتي حققت نتائج إيجابية وسريعة نظرًا للجهود الرقابية المكثفة من كل الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية ضمن البرنامج الرقابي الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان "غذاؤكم أمانة".
شاهد.. ضبط وإغلاق معمل مخالف لإعداد "الكنافة وبنت الصحن" بالطائففهد العتيبي الخليج 365 2019-05-16
ضبطت أمانة محافظة الطائف؛ ممثلةً في (بلدية السيل الصغير الفرعية)، معملًا مخالفًا لإعداد وتجهيز حلويات الكنافة وبنت الصحن؛ وذلك بحي ريحة شمال المحافظة، واتضح أن المعمل غير مرخّص، كما جرى ضبط جملة من المخالفات بالموقع الذي يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، مع وجود عمالة مريضة تعمل بالمعمل وتقوم بتجهيز تلك الحلويات، كذلك عدم حملهم شهادات صحية.
وتم إغلاق المعمل والتحفظ على جميع الأدوات المستخدمة في عمليات إعداد المعجنات والحلوى الرمضانية؛ فيما يجري حاليًا تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعمل المخالف، في ظل تنفيذ خطة الرقابة الموسمية والتي حققت نتائج إيجابية وسريعة نظرًا للجهود الرقابية المكثفة من كل الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية ضمن البرنامج الرقابي الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان "غذاؤكم أمانة".
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
02:12 PM
غير مرخص ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية مع وجود عمالة مريضة
ضبطت أمانة محافظة الطائف؛ ممثلةً في (بلدية السيل الصغير الفرعية)، معملًا مخالفًا لإعداد وتجهيز حلويات الكنافة وبنت الصحن؛ وذلك بحي ريحة شمال المحافظة، واتضح أن المعمل غير مرخّص، كما جرى ضبط جملة من المخالفات بالموقع الذي يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، مع وجود عمالة مريضة تعمل بالمعمل وتقوم بتجهيز تلك الحلويات، كذلك عدم حملهم شهادات صحية.
وتم إغلاق المعمل والتحفظ على جميع الأدوات المستخدمة في عمليات إعداد المعجنات والحلوى الرمضانية؛ فيما يجري حاليًا تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعمل المخالف، في ظل تنفيذ خطة الرقابة الموسمية والتي حققت نتائج إيجابية وسريعة نظرًا للجهود الرقابية المكثفة من كل الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية ضمن البرنامج الرقابي الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان "غذاؤكم أمانة".
، شاهد.. ضبط وإغلاق معمل مخالف لإعداد "الكنافة وبنت الصحن" بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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