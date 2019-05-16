، تركيا.. 54.5 مليار ليرة عجز الموازنة في أربعة أشهر ،

محمد بن مسعود - الدمام - عائدات الضرائب ترتفع بنحو 6.4% لتسجل 203 مليارات ليرة

سجلت الموازنة التركية عجزًا بقيمة 18.3 مليار ليرة خلال شهر أبريل الماضي، ليبلغ إجمالي العجز خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 54.5 مليار ليرة.

ومن جانبها أعلنت وزارة الخزانة والمالية أن الخزانة سجلت خلال شهر أبريل المنصرم عجزًا بقيمة 18.3 مليار ليرة وعجزًا بدون فائدة بقيمة 13.2 مليار ليرة.

وبحسب صحيفة زمان التركية شهد شهر أبريل عجزًا في الموازنة بقيمة 18.3 مليار ليرة، بينما بلغت هذه النسبة خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2.8 مليار ليرة. وخلال الشهر نفسه سجلت الموازنة عجزًا بدون فائدة بقيمة 13.2 مليار ليرة، في حين أنه خلال الفترة نفسها من العام الماضي بلغ عجز الموازنة بدون فائدة 356 مليون ليرة.

وخلال الشهر الماضي تراجعت عائدات الموازنة بنحو 10.7 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 57.7 مليار ليرة، بينما ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 12.8 في المئة لتسجل 76 مليار ليرة.

وفي الشهر نفسه ارتفعت عائدات الضرائب بنحو 8.3 في المئة مقارنة بشهر أبريل من عام 2018 لتسجل 48.8 مليار ليرة.وارتفعت نفقات الموازنة دون الفوائد بنحو 10.3 في المئة لتسجل 70.9 مليار ليرة.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي سجلت الموازنة عجزًا بقيمة 23.2 مليار ليرة لترتفع هذه النسبة خلال الفترة نفسها من العام الجاري إلى 54.5 مليار ليرة.

وخلال الفترة نفسها من العام الماضي سجلت الموازنة عجزًا بدون فائدة بقيمة 2.2 مليار ليرة لترتفع هذه النسبة خلال الفترة عينها من العام الجاري إلى 16 مليار ليرة.

وشهدت الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ارتفاع عائدات الموازنة بنحو 18.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتسجل 276 مليار ليرة. وفي الفترة عينها ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 29.5 في المئة لتسجل 330.4 مليار ليرة.

وارتفعت عائدات الضرائب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنحو 6.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتسجل 203 مليار ليرة، كما ارتفعت نفقات الموازنة بدون الفائدة بنحو 27 في المئة لتسجل 292 مليار ليرة.