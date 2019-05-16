بمساعدة مقيم يمني .. خادمة تسرق مصوغات بـ100 ألف ريال من مكفولتها المسنة بمكة

استغلت خادمة منزلية ثقة كفيلتها بها لتقدم على سرقة مصوغات ذهبية قدرت بأكثر من 100 ألف ريال بخلاف مبالغ مالية أخرى، ليتم القبض عليها من قِبل شرطة الكعكية بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل وفقاً لـ “سبق”، تقدمت مسنة ببطحاء قريش ببلاغ رسمي للجهات الأمنية، بعدما تفاجأت بفقدانها مصوغاتها الذهبية المقدرة قيمتها بنحو 100 ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ 10 آلاف ريال.

وتوجهت فرق من التحريات إلى المنزل لرفع الأدلة والبصمات، واشتبه رجال التحري في الخادمة التي أمضت عدة سنوات مع الأسرة، وأنكرت في البداية معرفتها بالمسروقات أو موقعها، قبل أن تتواصل مع مقيم من الجنسية اليمنية لتضليل الجهات الأمنية وثبت عدم علاقته بالمسروقات.

واعترفت الخادمة بعد التضييق عليها بأنها أخفت الذهب والمبلغ المالي بالمنزل ودلّت على المكان، وتم العثور على المسروقات وتسليمها للمسنة، فيما رفع ملف القضية للنيابة العامة بعد تصديق أقوال الخادمة.