بلدية رياض الخبراء ترد على مقطع لبائع جائل يشتكي فيه منعه من البيع على طرق المحافظة الرئيسية

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بلدية رياض الخبراء ترد على مقطع لبائع جائل يشتكي فيه منعه من البيع على طرق المحافظة

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