شرطة نجران: القبض على 10 محتالين باكستانيين انتحلوا صفة “موظفي بنوك”

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة نجران القبض على عدد من المقيمين من إحدى الجنسيات الآسيوية قاموا بعمليات نصب واحتيال.

واضح المتحدث باسم شرطة منطقة نجران المقدم عبدالله عشوي، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 10 وافدين من الجنسية الباكستانية والقبض عليهم وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في النصب والاحتيال المالي من خلال رسائل يدّعون فيها أنهم موظفو بنوك ويطلبون من الأشخاص المستهدفين بها تزويدهم بمعلومات بنكية بداعي تحديث حساباتهم قبل تعرضها للإيقاف، ووجد في حوزتهم أثناء الضبط أكثر من 50 جهاز هاتف محمول و14 جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية وجهازا حاسب آلي ومبالغ مالية وبطاقات بنكية يتم استخدامها في تنفيذ جرائمهم، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.