“المرور” يحذر قائدي المركبات من التنقل بين المسارات

جددت الإدارة العامة للمرور تأكيدها على ضرورة التزام قائدي المركبات بالمسار، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في تخفيف الازدحامات المرورية.
وقال المرور في تغريدة عبر صفحته بـ”تويتر”، إن التنقل بين المسارات يزيد الازدحام المروري، كما أنه لا يتوافق مع قواعد السير الواردة في نظام المرور.
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