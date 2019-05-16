الأمم المتحدة تدين استهداف محطتي ضخ النفط في السعودية

أدانت الأمم المتحدة أمس الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط في منطقة الرياض باستخدام طائرتي “درون” من دون طيار.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة : إن الأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتيريش يدين الهجمات بطائرات من دون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية, مؤكدًا أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية تعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته للهجوم الإرهابي على سفن مدنية وتجارية قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة، مشددًا على ضرورة إجراء مزيدٍ من التحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة عن هذه الهجمات ومحاسبتها.