خالد بن سلمان: الهجوم على محطات الضخ تنفيذ لأجندات إيرانية

اعتبر نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اليوم الخميس الهجوم الحوثي على محطات الضخ التابعة لشركة آرامكو السعودية هي أداة لتنفيذ أجندات إيرانية على حد قوله.

وكتب ابن سلمان على حسابه الخاص على تويتر:" ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية".

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية قد أعلن الثلاثاء الماضي استهداف محدود لمحطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو، وقال:" ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض".

ووجهت المملكة العربية السعودية رسالة لمجلس الأمن الدولي تتهم فيها إيران بالمسؤولية الكاملة عن الهجوم الذي استخدم فيه الحوثيون سبع طائرات دون طيار، بحسب "العربية".