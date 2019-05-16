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. أعلن البرنامج ا عن أسماء المستفيدين والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط (اضغط هنا)أو زيارة بوابته الإلكترونية والتي تتيح تفاصيل الخيارات السكنية المتنوعة، وخدمات حجز الأراضي السكنية في المخططات، ومبادرة دعم العسكريين في الخدمة، ودعم المتقاعدين، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وغيرها.





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كانت هذه تفاصيل خبر #وزارة_الإسكان تعلن عن أسماء المتفيدين ٢٠١٩ من مستفيدي المنتجات السكنية والتمويلية والقروض بدون فوائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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