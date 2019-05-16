تطورات جديدة في العملية العسكرية لتحييد قدرات الحوثيين العدائية

كشفت معلومات جديدة، اليوم الخميس، عن تطورات العملية العسكرية النوعية، التي بدأها تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تستهدف «قدرات عسكرية نوعية»، لميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران).

وفيما طالت الغارات مستودعات ومخازن أسلحة ومواقع للانقلابيين بجبل عطان، فقد أكدت مصادر لـ«عاجل» أن العمليات تستهدف مواقع قرب مطار صنعاء الدولي، بعدما حولتها الميليشيات الحوثية لثكنات عسكرية.

وعلمت «عاجل» من مصادرها، أن عددًا من المواقع في محيط المطار يتحصن بها خبراء إيرانيون، يؤدون مهامًا استشارية لصالح ميليشيات الحوثي، تتعلق بتوجيه الصواريخ، وإطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ عمليات إرهابية بدول الجوار.

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يأتي هذا فيما أعلنت قيادة التحالف، اليوم، بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية، داعية المدنيين إلى عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة، وأكدت في الوقت نفسه اتخاذ جميع الإجراءات لحماية المدنيين.

وأكد التحالف استمرار جهوده ضد التنظيمات الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي، موضحًا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي، فيما تحظى العملية العسكرية الجديدة باهتمام قيادة القوات المشتركة للتحالف.

ونفذت قوات التحالف مطلع الشهر الجاري عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية في صنعاء، شملت مرافق صيانة الطائرات بدون طيار، ومنظومة اتصالات، وأماكن تواجد الخبراء الأجانب والمشغلين لهذه المنظومات من عناصر الميليشيات.