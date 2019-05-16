«هدف» يعلن 6 شروط الالتحاق بـ«أكاديمية القيادة»

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) شروط الالتحاق بأكاديمية هدف للقيادة؛ حيث أتاح الصندوق ستة شروط للانضمام إلى البرنامج الذي يهدف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة، دعمًا للتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط الإبداع والابتكار.

وبيَّن الصندوق أن شروط الانضمام إلى أكاديمية هدف للقيادة تتمثل في: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلًا على شهادة البكالوريوس على الأقل، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات، وخبرة بالإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية، مشيرًا إلى أن بإمكان الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية والتسجيل فيها، الاطلاع على تفاصيل أوسع من خلال زيارة البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميًّا، والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًّا؛ حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وتشمل مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات بالأكاديمية، التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج. أما في المرحلة الثانية فيقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام، وتوزع المشروعات تطبيق التعلم، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة 4-6 أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، ثم يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.