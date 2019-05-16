أمير الرياض يفتتح 3 مشروعات خيرية لجمعية «عناية»

رعى الرئيس الفخري لـ«الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى»، أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبد العزيز، حفل افتتاح مجمع عيادات «عناية» الطبي، وإطلاق صندوق «عناية» الوقفي لعلاج المرضى، ومتجر «عناية» الإلكتروني، وذلك في مقر المجمع بحي السويدي.

وعبّر أمير المنطقة في تصريح صحفي، الأربعاء، عن مشاعر الاعتزاز والتقدير لجهود العاملين على «الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى» بجد واجتهاد في تأدية هذا الدور الإنساني، مؤكدًا الوقوف مع هذه المشاريع، ودعمها والاهتمام بها، قائلاً: نحن نعيش في وطن يتميز بالتكافل الاجتماعي بجميع عناصره.. كيف لا وخادم الحرمين الشريفين الرجل الاجتماعي في كل الأعمال، فهو ينظر دائمًا إلى خدمه المجتمع في أي مجال، ويسانده في ذلك سمو ولي عهده الأمين.

وأضاف أمير المنطقة: أشكر الإخوان جميعًا، الذين وقفوا مع هذه الجمعية ودعموها، وهناك كثير من الأطباء أيضًا يتجلون في العمل الإنساني، الذي يهدف إلى إيجاد مجتمع صحي سليم، وهذه لا تتوفر في أي مكان إلا في وطن يكون صحيًا في أفكاره وفي توجهاته وفي رؤاه.. وأنا أقدر عمل زميلي رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الرحمن السويلم، وبنك «الإنماء»، اللذين يقفان دائمًا مع العمل الخيري، ولهما نشاطات وبصمات يشكران عليها، وكذلك هناك زملاء أعزاء يقدمون تبرعات، ويقفون مع هذه الجمعية.. وأرجو للجميع التوفيق والنجاح والسداد، وأن يجزيهم رب العالمين خير الجزاء، وأن نلتقي دائمًا على خير، وفي سبيل الخير، وفي طريق الخير، وإلى الخير دائمًا إن شاء الله.

من جانبه، عبَر رئيس مجلس إدارة جمعية «عناية» الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، عن سعادته الغامرة، بحضور ورعاية أمير منطقة الرياض، مشيرًا إلى أن «هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا فضل الله، والدعم الكبير الذي يقدمه سموه للجمعية فكرًا وتوجيهًا وتواصلًا؛ من أجل أن تكون جمعية «عناية» عنوانًا للتميز في تقديم خدمات تسهم في تنمية المجتمع والنهوض به صحيًا بما يواكب رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي وسليم.

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وأوضح السويلم، أن الجمعية منذ تأسيسها عام 2007 م، تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات التي تصب في مجالات التنمية المستدامة؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من خدماتها الصحية المباشرة حتى عام 2018 م، حوالي 370 ألف مستفيد بتكلفة اقتصادية تقدر بحوالي 500 مليون ريال، كما أقامت 244 فعالية، استفاد منها أكثر من 130 ألف فرد، لافتًا النظر إلى أن هذه الإنجازات التي حققتها الجمعية ستسهم في تعزيز رؤية المملكة الهادفة إلى رفع الناتج المحلي للقطاع الخيري من أقل من 1% إلى 5%..

في السياق ذاته، أوضح الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، أن الجمعية تفتتح مجمع عيادات «عناية» الطبي الذي يقدم خدمات طبية عامة وتخصصية للفئات المحتاجة، ويستهدف 35000 مستفيد، كما تطلق مشروعها الاستراتيجي، والنوعي صندوق «عناية» الوقفي لعلاج المرضى بالشراكة مع شركة «الإنماء» للاستثمار، لافتًا إلى أن هذا النوع من الاستثمار يعد الأقل تكلفة والأقل مخاطر، ومن المتوقع أن يقبل عليه المواطنون والمقيمون بإيقاف أموالهم لدعم برامج جمعية «عناية» ومشاريعها الصحية.

وأشار المطيري، إلى أن «عناية»، تسعى من خلال الصندوق إلى تحقيق الاستدامة المالية؛ بما يسهم في استمرار أعمالها، كما أن إطلاق متجر «عناية» الإلكتروني، سيعزز من العلاقة بين الجمعية وجمهورها من المستفيدين، إلى جانب فتح الباب أمام المحسنين لكي يقدموا ما تجود به أنفسهم لرفع المعاناة عن الفئات المحتاجة، بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع بطرق سهلة وميسرة وبأقصر وقت.