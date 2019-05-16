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القيادة تُهنئ ملك النرويج بذكرى يوم الدستور

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برقيتان منفصلتان من الملك وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى ملك مملكة النرويج هارالد الخامس، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك سلمان -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية - عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما أرسل صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية تهنئة إلى ملك النرويج، عبَّر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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