رسالة سعودية إماراتية نرويجية إلى الأمم المتحدة حول حادث تخريب السفن

وجهت البعثات الدائمة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة النرويج؛ رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإبلاغه بالحادث الذي وقع في المياه الإقليمية الإماراتية في 12 مايو الجاري، والذي ألحق أضرارًا بالغة بأربع ناقلات نفط، منهم ناقلتان سعوديتان وناقلة نرويجية، ورابعة إماراتية.

ومن جانبه، وصف السفير عبدالله المعلمي المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة؛ الحادث بالعمل التخريبي الذي يؤثر في سلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات النفط العالمية.

وأشار السفير المعلمي إلى أنه لذلك تُندد السعودية بأشد العبارات بهذه الهجمات الإرهابية، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم تجاه الجهات المسؤولة عن مثل هذه العمليات التخريبية الاستفزازية.

وتابع: «رغم أن الهجمات لم تسفر عن وقوع أي إصابات أو تسرب نفط أو مواد كيميائية ضارة، فإنها كانت من المحتمل أن تتسبب في خسائر فادحة في الأرواح، ووقوع كارثة بيئية في خليج عمان».

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وشددت المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، على أن هذه الهجمات تأتي في وقت يتعين فيه على الجهات المعنية المسؤولة في جميع أنحاء المنطقة، العمل معًا من أجل تخفيف التوترات، مُشيرةً إلى أن الإمارات والسعودية والنرويج وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية؛ تحقق في هذه الهجمات.

ولم يختلف الأمر كثيرًا في الموقف النرويجي؛ حيث قالت السفيرة منى يول المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، إن السفينة تعرضت لأضرار مادية، وسلطات بلادها تقوم حاليًّا بتقييم الوضع بالتعاون الوثيق مع الأطراف المعنية بما في ذلك السلطات الإماراتية.

وقد وقعت هذه الهجمات داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة شرق ميناء الفجيرة، إلا أن العمليات تسير بشكل طبيعي في الميناء دون أي انقطاع.

وتتخذ الإمارات جميع الخطوات اللازمة لحماية الشحن التجاري وحركة الملاحة البحرية، كما اعتمدت تدابير مكثفة للحفاظ على السلامة والأمن البحري.

كما تنوي كل من الإمارات والسعودية والنرويج إخطار المنظمة البحرية الدولية رسميًّا بشأن هذه الهجمات والتهديد الذي تُشكله على الشحن البحري الدولي.