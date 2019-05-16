إطلاق سراح 146 من سجناء الحق العام المشمولين بالعفو الملكي

أطلقت مديرية سجون منطقة الجوف، اليوم الخميس، سراح 146 سجينًا من سجناء الحق العام؛ إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبمتابعة حثيثة من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.

ومن جانبه، قال المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف، إن لجان العفو بالمنطقة لا تزال مستمرة في أعمالها حيال تطبيق تعليمات العفو الكريم على قضايا السجناء التي ترد تباعًا من المحاكم الشرعية وجهات التنفيذ لدراستها وتطبيق تعليمات العفو بشأنها.

وأشار إلى أن لجنة العفو المركزية بالمنطقة، ولجان العفو الفرعية بالمحافظات؛ قد باشرت أعمالها بتوجيه من أمير منطقة الجوف فور وصول الأمر الملكي الكريم؛ حرصًا من الجميع على أن يكون إطلاق سراح النزلاء في الوقت المحدد لذلك.

ورفع المشمولون بالعفو الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على هذه اللفتة الإنسانية والمكرمة الغالية، مؤكدين عزمهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع.