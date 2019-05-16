بلدية رياض الخبراء تكشف حقيقة إيقاف البائع المتجول‬

كشفت بلدية محافظة رياض الخبراء، مساء أمس الأربعاء، في بيان لها، عن أن ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول إيقاف بائع جائل في محافظة رياض الخبراء، جاء بسبب مخالفاته وعدم التزامه بالمعايير.

وأضافت بلدية رياض الخبراء، أن الحالة التي تم تداولها في مقطع الفيديو المشار إليه تعود إلى مواطن يمارس عمل بيع وجبات غذائية بسيارته الخاصة في أحد الطرق العامة بمحافظة رياض الخبراء، دون الالتزام بالأمور الصحية.

وتابعت بلدية رياض الخبراء، أنها تلقت بلاغًا بهذا الشأن وتم معاينة الموقع على الطبيعة من قبل الرقابة الصحية بالبلدية، واتضح أن الحالة عبارة عن بيع وجبات غذائية بواسطة سيارة خاصة دون ترخيص، وتم إفهام البائع بوجود لائحة تختص بالبيع الجائل للوجبات الغذائية، وأن عليه التقديم للحصول على ذلك عبر بوابة بلدي الإلكترونية وإشعاره شفهياً بالتوقف عن البيع بالطريقة الحالية المخالفة، إلا أنه وبعد ذلك قام البائع بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره عبر منصة «تويتر»، وتقوم البلدية باستكمال الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة تجاه ذلك، نظير المخالفات والافتراءات الواردة بالمقطع.

وأوضحت بلدية رياض الخبراء، أن القطاع البلدي بمنطقة القصيم يقدم كافة التسهيلات للشباب والفتيات السعوديين الراغبين بممارسة أعمال البيع بواسطة العربات المتنقلة «فود ترك»، بما يضمن سلامة المنتج الغذائي للمستهلك عبر تطبيق الاشتراطات الصحية وإصدار التراخيص اللازمة، والمواقع العامة على مستوى المنطقة تشهد أعدادًا كبيرة من عربات بيع المواد الغذائية التي يعمل فيها عدد من الشباب والفتيات بتراخيص نظامية وتخضع لإشراف دوري من الجهات البلدية.