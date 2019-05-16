السعودية اليوم / وزارة المالية تقيم لقاء الإعلاميين الرمضاني الثالث/ إضافة أولى واخيرة

الرياض 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واسأقامت وزارة المالية ممثلةً في مركز الشراكات والمعرفة أمس، "لقاء الإعلاميين الرمضاني الثالث"، خلال حفل إفطار أقيم بفندق كراون بلازا في الرياض.بدأ الحفل بعرض العديد من الأفلام الوثائقية التي تسلط الضوء على عدد من إنجازات وزارة المالية في الأعوام السابقة.بعد ذلك، تحدث المدير التنفيذي للتخطيط المالي والميزانية في وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم علاء بن عبدالله الفدى، عن مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة التي تبدأ في شهر فبراير من كل عام ميلادي وتنتهي في نهاية السنة المالية "شهر ديسمبر"، مبينًا أنه يتخلل عملية مناقشات ميزانيات الجهات الحكومية تنظيم أكثر من 800 تدريب عملي لمناقشة نفقات وإيرادات الجهات الحكومية.وتطرق الفدى إلى التطور الملحوظ بين الجهات الحكومية خلال المدة الماضية في عملية تحسين وتطوير أدواتها في عملية تحقيق مالي، حيث طورت وزارة المالية أنظمة آلية لمساعدة الجهات الحكومية والجهات الداعمة في عملية تقدير ميزانية النفقات والإيرادات، لتكون عملية مناقشة الميزانيات فاعلة مبنية على أسس لعقود والتزامات قائمة على الجهات الحكومية للقطاع الخاص.عقب ذلك، تحدث الوكيل المساعد لوكالة التواصل والإعلام في وزارة المالية نواف المسرع، حول أدوات التمكين لوزارة المالية، منها إطلاق مبادرة مركز الشراكات والمعرفة، التي تعد منصة للتواصل مع أصحاب المصلحة وأحد أهم أدوات التمكين لدعم شراكات تبادل المعرفي والمعلومات، مفيدًا بأن المركز سينتج منه عدة مبادرات تأتي في إطار تحقيق أهداف المركز عادًّا الإعلاميين من أهم الشركاء الحقيقيين لتقديم المنتجات ليستفيد منها المواطن والقطاع الخاص.وتطرق المسرع إلى عدد منتجات المركز منها ديوانية المعرفة التي ستناقش عددًا من الموضوعات المالية من خلال عقد جلسات مع قيادات وخبراء مختصين.وتناول المسرع منتج "رحلة المعرفة المالية" التي تم تدشينها خلال مؤتمر القطاع المالي الذي عقد الشهر الماضي في الرياض، منوهًا بأن الرحلة ستنطلق في عدد من مناطق المملكة وتتحدث عن كل ما له علاقة برفع الوعي في الثقافة المالية، مستعرضًا برنامج تمكين الإعلاميين الذي يزودهم بمعلومات ومصطلحات مالية.عقب ذلك تحدث مدير عام العمليات في وكالة وزارة المالية للتواصل والإعلام مدير مشروع مؤتمر القطاع المالي، حسن آل الشيخ، عن مؤتمر القطاع المالي الذي نظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي الممثلون بـ : وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تحت شعار "آفاق مالية واعدة"، مفيدًا أن حضور المؤتمر تجاوز 4000 مشارك واستفادت منه قطاعات مالية محلية ودولية، وعقد خلاله أكثر من 21 جلسة وتدريبات أعمال، وأعلن من خلالها أكثر من 40 إعلانًا، ووقعت فيه أكثر من 22 اتفاقية، في حين بلغت الاجتماعات الثنائية 179 اجتماعًا.// يتبع //14:03ت م0063

عام / وزارة المالية تقيم لقاء الإعلاميين الرمضاني الثالث/ إضافة أولى واخيرة

بعد ذلك، قدّم وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر القطاع المالي يعرب بن عبدالله الثنيان، نبذة تعريفية عن مركز الشراكات والمعرفة، مبينًا أن ضيافة الإعلاميين باللقاء الرمضاني الثالث تأتي في إطار تعزيز قنوات التواصل بين الوزارة ووسائل الإعلام واطلاعهم على مستجدات أعمال وأنشطة الوزارة؛ إدراكًا منها أن وسائل الإعلام شريك فعّال في نجاحات الوزارة وإنجازاتها، لتعزيز قنوات التواصل بين الوزارة ووسائل الإعلام، وكذلك التعريف بآخر المستجدات في أعمال وأنشطة الوزارة خلال المدة الماضية، والتأكيد بأن وسائل الإعلام شركاء فعليّون للوزارة في نجاحاتها وإنجازاتها.

وتناول الثنيان القيمة الكبيرة لجانب التواصل والإعلام، متطرقًا إلى اللقاء الإعلامي في نسخته الأولى وجرى خلاله عقد تدريب عملي شارك فيه الإعلاميون بأفكارهم ومقترحاتهم، حيث تم تطبيق جزء كبير منها خلال العامين الماضيين وأصبحت اليوم قصة ناجحة نتحدث اليوم عناها، مقدما شكره على ما بذلوه في مساعدة وزارة المالية على التواصل سواء كان محليًا أم دوليًا.

ونوه بالشفافية التي اعتمدتها وزارة المالية في إستراتيجيتها ومنها إعلان التقارير الربعية التي بدأ نشرها منذ العام 2017م، وانتهاءً بعقد "ملتقى الميزانية 2019" الذي جمع العديد من الوزراء مستعرضين أداءهم في العام السابق، كما تطرق الثنيان إلى النجاح الكبير الذي حققه "مؤتمر القطاع المالي" الذي استطاع بالعمل مع الشركاء أن يكون فريدًا من نوعه من خلال استقطاب العديد من المستثمرين، ليبرهن باستحقاق المملكة بأن تقود هذا المؤتمر الذي يهدف إلى أن يكون المنصة الأولى في الشرق الأوسط، وصولاً إلى أن يكون أحد أهم 10 مؤتمرات على مستوى العالم.

وبيّن وكيل الوزارة للتواصل والإعلام أن التصحيح في مسار الإصلاح الاقتصادي في المملكة بدأ يؤتي ثماره، مشيرًا إلى التقرير الأخير الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال شهر مايو 2019م، مفيدًا أن التقرير مليء بالإيجابية، داعيًا إلى الاطلاع عليه وقراءة نتائجه.

وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان أن المملكة كونها من أكبر 20 اقتصاد في العالم وميزانيتها مركزية يعطيها بذلك فرصة مميزة بما يخدم الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أنه إذا تم توظيف الميزانية العامة للدولة بالشكل السليم بجميع أنواع المصروفات، فمن خلال ذلك نستطيع خلق اقتصاد قوي جدًا، مشيرًا إلى أن تمكين التحول الرقمي هو أحد أهم عناصر التمكين التي تعمل عليها الوزارة.

وتحدث الصويان عن منصة "اعتماد" الرقمية الشاملة لخِدْمات وزارة المالية التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في طريق تمكين التحول الرقمي لخِدْمات الوزارة، حيث تتضمن العديد من الخِدْمات الأساسية مثل "إدارة العقود والميزانية والمدفوعات، إضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية.

وأوضح الصويان أن عدد مستخدمين منصة "اعتماد" تجاوز 65 ألفًا من القطاع الخاص والعام، وبلغ عدد المنافسات أكثر من 115 ألفًا حتى نهاية شهر مارس، فيما بلغ عدد العقود المسجلة أكثر من 190 ألف عقد، بقيمة تجاوزت 600 مليار ريال سعودي، فيما بلغ عدد أوامر الدفع قرابة 350 ألف أمر دفع، بقيمة تجاوزت 300 مليار ريال سعودي، جميعها دفعت بشكل إلكتروني، معلنًا بأن وزارة المالية قريبًا جدًا ستتوقف عن التعامل بالعمليات الورقية ولن تستقبل أي عقد أو أمر دفع أو مناقلة للميزانية بشكل ورقي.

وتحدث وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير عن منتجات منصة "اعتماد" الجديدة ومنها "محفظة اعتماد" وهو منتج بديل عن ما يسمى بالعهد والسلف والأمانات، حيث توفر بطاقات بنكية مخصصة لكل جهة حكومية، وينشأ حسابات بنكية مرتبطة بها ليتم التحكم في الرصيد الموجود فيها.

ومن المنتجات الجديدة للمنصة منتج "عطاءات" وهو حل تمويلي رقمي فوري يهدف إلى دعم رواد الأعمال في قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجالات التوريد لزيادة فرصهم في المنافسة على المنافسات الحكومية المقدمة عبر منصة "اعتماد".

وتطرق اللقاء إلى التحول الذي تعيشه الوزارة في ظل التحول الإستراتيجي المملكة، وكذلك تطورات إعداد ميزانية 2020 وأصداء التقرير الربعي الأول لها، الذي أُعلن مؤخرًا، وأيضًا مبادرات ومشاريع الوزارة ضمن برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030"، وغيرها من المواضيع ذوات الصلة، ثم اختتم اللقاء بنقاش مفتوح بين جميع الحضور.

// انتهى //

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