اجتماعي / المعهد التقني لخدمات البترول يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية



الخبر 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

وقع المعهد التقني السعودي لخدمات البترول وجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، مساء أمس مذكرة تفاهم، بحضور أعضاء مجلس إدارة الطرفين، وذلك في فندق كمبنسكي العثمان بالخبر.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمعهد بسام بن أيوب البخاري، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تفعيل الدور المجتمعي للمعهد من خلال إتاحة الفرصة لمستفيدي جمعية بناء للانتفاع من المرافق والإمكانيات التي يمتلكها المعهد في مجال التدريب الأكاديمي والتقني، إضافة إلى تقديم المعهد الدعم وإتاحة خبرات كوادره لتقديم برنامج "تعزيز" لتأهيل طلاب المرحلة الثانوية المستفيدين من خدمات جمعية بناء.

وأضاف أن بنود الاتفاقية تضمنت تقديم برنامج "تعزيز" وهو برنامج تطوعي يهدف إلى تأهيل الطلاب الدارسين حالياّ في المرحلة الثانوية لمرحلة مابعد الثانوية العامة وزيادة فرص تأهيلهم للقبول في الجامعات والمعاهد التقنية، وتحسين قدرات ومهارات الطلاب على التواصل والتعبير باللغة الإنجليزية.

وأفاد أن البرنامج يهدف إلى توفير ثقافة تربوية محفزة على الانضباط والتطوير تعكس صورة الطالب السعودي. ويتضمن المنهج الدراسي للبرنامج مهارات اللغة الانجليزية والرياضيات ومبادئ الصحة والسلامة.

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13:55ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.