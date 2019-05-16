

نجران 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

نجح بفضل الله الأطباء في مستشفيات صحة نجران في إجراء 326 عملية جراحية في مختلف التخصصات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك .

وأشارت صحة نجران أن جميع الخدمات العلاجية والصحية تقدم في شهر رمضان للمرضى والمراجعين على فترتين صباحية ومسائية بالإضافة إلى استقبال جميع الحالات الحرجة والخطيرة في أقسام الطوارئ وجاهزية عدد 7 مراكز رعاية صحية بدوام ممتد وعدد 4 مراكز رعاية صحية مناوبة على مدار الساعة.

// انتهى //

13:41ت م

0050





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إجراء أكثر من 300 عملية جراحية ناجحة في مستشفيات نجران منذ بداية رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.