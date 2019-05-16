السعودية اليوم / افتتاح فعاليات الخيمة الرمضانية بسجن الباحة



الباحة 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

افتتح وكيل إمارة الباحة للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي أمس، حفل افتتاح أنشطة وفعاليات الخيمة الرمضانية، وذلك بمقر إدارة السجن العام بالمنطقة.

وتخلل فعاليات الخيمة الرمضانية معرض توعوي يحتوي على أعمال تبين أضرار التدخين والمخدرات بجسم الإنسان وقواه العقلية، بالإضافة إلى الأعمال التراثية المستوحاة من ثقافة المنطقة, ومسرحية ترفيهية من قبل جمعية الثقافة والفنون بالباحة.

وأكد مدير إدارة السجن العام بالباحة المقدم حسن بن علي الغامدي، أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة على العملية الإصلاحية للنزيل، وإشغال وقت النزيل بما يعود عليه وعلى أسرته بالنفع والفائدة .

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13:26ت م

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