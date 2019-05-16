السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم محاضرة "التأهيل العلمي للداعية والخطيب" في الجوف



الرياض 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، أمس، محاضرة بعنوان: (التأهيل العلمي للداعية والخطيب في بيان انحراف الجماعات المتطرفة المجرمة)، ألقاها المشرف العام على وحدة التوعية الفكرية بجامعة تبوك الدكتور نواف بن رحيل الشراري، بعد صلاة التراويح على مسرح دار الجوف للعلوم، لمنسوبي فرع الوزارة في منطقة الجوف، ضمن برنامج "رؤية وبناء" الذي يستهدف الخطباء والدعاة في إطار برامج المعهد التدريبية لهذا العام.

وتحدث الدكتور الشراري عن فضل الدعوة إلى الله، وأنها وظيفة الأنبياء، كما حث الحضور على تطوير الذات بالعلم الشرعي، وما يتعلق بالمؤهلات العلمية للداعية والخطيب، المتمثلة في الكتاب والسنة، وتأصيل المعتقد السليم قولا وعملا، وتعريف مفهوم التأصيل الشرعي.

من جهته، أفاد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف الشيخ محمد بن عمر السائح، أن هذه البرامج تأتي بتوجيهات من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد على أهمية العناية بالدعوة إلى الله، وتطوير الخطباء والدعاة، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وتطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

// انتهى //

13:26ت م

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