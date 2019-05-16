السعودية اليوم / الأطفال يحيون برامج وفعاليات ليالي أبها الرمضانية

أبها 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس
انطلقت مساء أمس فعاليات وبرامج "ليالي أبها الرمضانية" التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بأبها وذلك على مسرح البحيرة بحديقة أبها الجديدة.
وبدأت الفعاليات بالألعاب الرمضانية التي شاركت فيها مجموعة من الأطفال وسط تفاعل الحضور، ثم فقرة "الحكواتي" التي نقلت بعض مظاهر الاحتفاء بشهر رمضان في الماضي، تلاها عرض "فوازير رمضان" ،فيما تشمل الفعاليات أركاناً للحرف اليدوية والتراث وللأسر المنتجة، إضافة إلى "السفرة الحجازية" .
يذكر أن فعاليات " ليالي أبها الرمضانية" ستتواصل لمدة أسبوع جامعة بين الأنشطة الفنية والمسامرات الثقافية والمسابقات وغيرها من الفقرات المخصصة للأطفال .
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13:07ت م
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