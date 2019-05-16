انت الان تتابع تفاصيل خبر العد العكسي بدأ.. كيف مهدت السعودية والإمارت لإعلان "صفقة القرن"؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 12:55 مساءً - لن تدم التلميحات والتحليلات المختلفة المستمرة منذ أكثر من عام، حول شكل "صفقة القرن"، المقرر أن تصنع خارطة جديدة لفلسطين يكون فيها للاحتلال الإسرائيلي حصة الأسد؛ فكل شيء سيتحدد مطلع يونيو المقبل؛ بحسب ما أعلن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، في أبريل الماضي.

ولا يبدو أن هناك من سيقف في وجه المخططين لهذه "الصفقة"؛ إذ اتضح من خلال نقل السفارة الأمريكية رسمياً من تل أبيب الى القدس المحتلة في مايو 2018، بسهولة دون أي تأثير يذكر من قبل دول عربية تمتلك نفوذاً وقوى عسكرية كبيرة ومدججة ومدربة تعتبر مناهضة للوجود الإسرائيلي!

عجلة الإعلام في عدد من البلدان بالمنطقة، لا سيما في السعودية والإمارات، كان لها وما زال، الدور البارز في فتح المجال أمام تحقيق "إسرائيل" مسعاها بالاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، خاصة من خلال الترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتلميع "صفقة القرن".

التلويح بالفرصة الأخيرة

آخر ما كتب في حملات الترويج، كان مقال لرئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز" السعودية الناطقة بالإنجليزية، طالب فيه بمنح "صفقة القرن" فرصة للنجاح.

وقال الكاتب السعودي فيصل عباس، في مقاله على موقع الصحيفة مؤخراً: "لقد رفض المتهكمون بالفعل خطة ترامب للسلام، على الرغم من أنهم لم يعرفوا شيئاً عنها، لكنها قد تكون الفرصة الأخيرة الأفضل للفلسطينيين لدولتهم".

الكاتب نقل عن مصدر سعودي قوله، إن "المملكة (السعودية) وحدها، موطن الحرمين الشريفين، هي التي تستطيع إقناع الدول العربية والإسلامية بدعم العرض بمجرد موافقة الفلسطينيين عليه".

وواصل يقول: "ستعمل الرياض عن كثب مع الدول المانحة لضمان حياة مستدامة ومزدهرة للفلسطينيين، حتى يتمكنوا من التركيز أخيراً على التعليم والوظائف والاقتصاد الأفضل".

وأردف: "الدول الأخرى لها دور مهم؛ تاريخياً كان للأردن دور حيوي، وكذلك مصر".

وأشار الكاتب إلى أن رفض العرب المتكرر طوال 70 عاماً لمبادرات السلام لم يحقق أي تقدم في القضية الفلسطينية، قائلا: "هل يجب أن يقبل الفلسطينيون؟ سيكون من الخطأ بوضوح التوصل إلى حكم نهائي دون رؤية الخطة بأكملها".

عباس استطرد قائلاً: "ومع ذلك، فإن تعريف الجنون هو أيضاً فعل الشيء نفسه بشكل متكرر ونتوقع نتيجة مختلفة، حيث فقد الفلسطينيون المزيد من الأرض، والمزيد من الحقوق، والمزيد من الفرص بسبب قول العرب دائماً لا في مواجهة أي اقتراح".

وأوضح: "قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة لتأمين حلّ الدولتين"، مشدداً "يجب على الفلسطينيين التفاوض بجد، ومن ثم اتخاذ ما في وسعهم لتأمين دولة قومية للأجيال القادمة، الجميع سيحيون شجاعتهم وتضحياتهم إذا فعلوا ذلك، بينما لا يوجد شيء".

تنازلات مجحفة

وتكشف التسريبات حول صفقة القرن عن إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح الاحتلال الإسرائيلي، مثل التخلي عن القدس المحتلة، في مقابل وعود بإصلاحات اقتصادية ودولة فلسطينية منزوعة السلاح.

وقاطعت السلطة الفلسطينية جهود السلام الأمريكية بقيادة جاريد كوشنر منذ أواخر عام 2017، حين قرر ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، مخالفاً سياسة أمريكية استمرت عشرات السنين.

خطاب الإعلام السعودي تغير كثيراً تجاه القضية الفلسطينية منذ أن تولى محمد بن سلمان ولاية العهد في يونيو 2016، وهو ما تبين في تغريدات ومقالات لكتاب سعوديين معينيين.

في مارس 2018، وجه الكاتب الصحفي السعودي المقرب من الديوان الملكي، صالح الفهيد، تحذيراً شديد اللهجة للدول العربية الرافضة لصفقة القرن.

وقال الفهيد في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "اعتقد أن على السعودية أن لا تلتفت لإرهاب إعلام قطر في ما يتعلق بجهود حل القضية الفلسطينية، وعليها أن تكون شريكاً كاملاً في جهود التسوية، وأن تضغط على كل الأطراف للتوصل لأفضل الحلول الممكنة".

وهدد الكاتب السعودي في تدوينة أخرى كل من يرفض صفقة القرن قائلاً: "بنفس المنطق الذي رفض فيه العرب قرار التقسيم عام 1947 والذي يعطي الفلسطينيين نحو 48% من فلسطين التاريخية، يرفضون اليوم مايسمى صفقة القرن، ومالم يقبلوا بهذه الصفقة فسيأتي اليوم الذي يتمنونها كما يتمنون اليوم لو أنهم وافقوا على قرار التقسيم لكنهم لن يحصلوا عليها".

القضية الفلسطينية لم تعد مهمة

الكاتب والصحفي عبد الحميد الغبين، الذي أصبح معروفاً بهجومه المتكرر على الفلسطينيين ودعمه التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، يتفق في الرأي مع مواطنه صالح الفهيد.

ففي مقابلة له مع قناة "i24 NEWS" العبرية، في ديسمبر الماضي، قال الغبين إن "إسرائيل لا تشكل خطراً وجودياً على السعودية"، متوقعاً أن تُطبع بلاده مع "إسرائيل" في غضون عامين.

وأشار الغبين إلى أن "الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل سيؤدي إلى السلام في المنطقة".

وأضاف: "ليس مهماً من يدير الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، طالما كان بإمكان أي مسلم زيارتها"، لافتاً إلى أن "القضية الفلسطينية لم تعد مهمة"، على حد زعمه.

تصريحات الغبين، تلك، جاءت بعد أيام من كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن سعود القحطاني، الوزير السابق بالديوان الملكي والمقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، كان من بين المسؤولين عن تطبيع العلاقات بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة الأمريكية حينها إلى أنه "كان قد أعطى توجيهات لوسائل الإعلام ومحركي الرأي العام السعودي، لتهيئة الأجواء بين المواطنين السعوديين لعملية التطبيع مع إسرائيل".

وكشفت الصحيفة ذاتها أيضاً، أن اللواء أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق، زار "إسرائيل"، عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، قبل إقالته من منصبه عقب جريمة قتل خاشقجي.

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كوشنر ومحمد بن سلمان

في يونيو 2018، زار غاريد كوشنر السعودية، وبحث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية ضمن ما يُعرف بـ"صفقة القرن".

وبحسب بيان صادر عن الإدارة الأمريكية، فإن كوشنر يزور السعودية؛ لإكمال مباحثات أمريكا للسلام في الشرق الأوسط، أو ما بات يُعرف بـ"صفقة القرن"، وذلك ضمن جولة شرق أوسطية بدأها بالأردن.

وذكر البيان أن "الطرفين بحثا الاتصالات المتنامية بين الولايات المتحدة والسعودية، وضرورة تخفيف الوضع الإنساني في غزة، وجهود إدارة (الرئيس الأمريكي، دونالد) ترامب لتسهيل إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

في سياق متصل بالسعي السعودي لإتمام صفقة القرن، كشف "الخليج 365"، في وقت سابق من 2018، عن ضغوط كبيرة مارستها السعودية ودول عربية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للقبول بـ"صفقة القرن".

وقال مسؤول فلسطيني حينها: إن "دولاً عربية، على رأسها السعودية، تحاول من خلال الضغوط تارة، وتقديم الوعود تارة أخرى، إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقبول التعامل بكل إيجابية مع صفقة القرن".

طبول الإمارات تدق تشجيعاً لصفقة القرن

للإمارات دور لا يقل شأناً عن السعودية في السعي لإكمال صفقة القرن.

وبعيداً عن التحركات السياسية ينشط الإعلام وشخصيات بارزة للترويج لهذا المشروع الذي يصب في صالح توسع دولة الاحتلال على حساب فلسطين وشعبها.

عبد الخالق عبد الله، الأكاديمي الإماراتي والمستشار السابق لحاكم أبو ظبي، شن في مارس 2018، هجوماً على السلطة الفلسطينية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على خلفية الموقف من "صفقة القرن"، وتحدث عما سيجري للضفة في حال رفضها.

وقال في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صفقة القرن ستحول الضفة الغربية لقطاع إداري، تحت حكم وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، شبيه بوضع هونغ كونغ، في علاقتها مع الصين".

وأضاف: "المعضلة الكبرى، إذا لم تقبل السلطة بالصفقة، فسيصدر العدو الإسرائيلي تشريعاً بضمه كلياً ونهائياً, مع الأسف عنتريات عريقات لن تفيد القضية. هذا من تبقى من فلسطين".

ورد عريقات على تصريحات عبد الله، قائلاً: "الواقعية السياسية لا تعني القبول بأن تكون القدس بالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة تحت سيادة سلطة الاحتلال ولا تعني إضفاء الشرعية على الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، الذى يعتبر وفقاً للقانون الدولي جريمة حرب، ولا تعني الواقعية إسقاط حق اللاجئين بالعودة. هذا استسلام وليس واقعية".

وأضاف: "الذين يصدرون الخوف، ويقولون إن لم نقبل عرض الرئيس ترامب، سوف تضيع فلسطين، نقول لهم لن تضيع فلسطين وفيها شعب يؤمن بأن قبول السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى يعنى إنكار الإسراء والمعراج، وإنكار وجود الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وتطبيع أي دولة عربية مع إسرائيل استباحة للدم الفلسطيني".

دور الإمارات الخطير في فلسطين

دور الإمارات في "صفقة القرن" يبدو أكبر بكثير مما يتصوره البعض؛ وذلك بحسب ما تكشف في وقت سابق عن دعمها شراء عقارات من فلسطينيين في القدس وبيعها لإسرائيليين!

وبحسب ما جاء في صحيفة "ميدل إيست مونيتور"، في يونيو 2018، فقد حذّر كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين، من محاولة رجل أعمال إماراتي مقرّب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، شراء منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة القدس القديمة، لا سيما المناطق القريبة من المسجد الأقصى.

وأضاف أن الشراء يتم عبر محمد دحلان، الذي قدّم خمسة ملايين دولار إلى فلسطينيّ مقابل شراء منزله المتاخم للمسجد الأقصى.

ورأى الخطيب أنّ هذه الجهود مماثلة لتلك التي حدثت في 2014، حينما اشترى نظام محمد بن زايد منازل في منطقة سلوان، ووادي حلوة بالقدس الشرقية المحتلة وباعها لمستوطنين إسرائيليين؛ ناصحاً جميع مالكي البيوت في القدس بألا يتقبّلوا محاولات بيع المنازل لأي شخص تحت أيّ غطاء.

بدورها فإن صحيفة "ميدل إيست مونيتور" ذكرت أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي يتّهم فيها مسؤول بالحركة الإسلامية "الإمارات" بشراء عقارات في القدس الشرقية نيابة عن "إسرائيل"؛ خاصة القريبة من المسجد الأقصى.

ففي 2014، العام الذي حدث فيه أكبر تدفق للمستوطنين اليهود على القدس الشرقية، وجد أنهم استعمروا 35 شقة ومنزلاً في حي سلوان الفلسطيني بضواحي القدس القديمة، واتّهم "الخطيب" حينها ورائد صلاح، الإمارات بأداء دور الوسيط في هذه الصفقات.

وتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة، شراء رجال أعمال إماراتيين منازل عبر وسطاء وسماسرة من المقدسيين بلسلوان ووادي حلوة، تحت زعم استخدامها لاستضافة الزوار الإندونيسيين وغيرهم لتشجيع المسلمين لزيارة المسجد الأقصى.

وبعد أسابيع قليلة، قال الخطيب إنّ ممثلين عن منظمة إسرائيلية يهودية تدعى "عطيرت كوهانيم"، يرافقهم ضابط شرطة، طالبوا أصحاب منازل بإخلائها؛ لأنّ المستوطنين هم المالكون الجدد، وقدموا مستندات شرائها من رجال أعمال إماراتيين.

ونقلت"ميدل إيست مونيتور" عن مصدّر من القدس الشرقية -لم تسمه- أنّ الفلسطينيين الذين باعوا منازلهم في 2014 أخبرهم الإماراتيون أنهم يريدون إعادة بناء المدينة المقدسة وترميمها، ودعم المقدسيين ضد المستوطنين والحكومة الإسرائيلية، ليفاجؤوا بعدها أنّ منازلهم بيعت لمستوطنين يهود.

وحينها، أثار استيلاء هؤلاء المستوطنين على المنازل غضباً وإدانات دولية، خاصة أمريكا. وفي 2016، نشرت جريدة "الأخبار اللبنانية" تحقيقاً مطوّلاً بعنوان "المسجد الأقصى محاصر بالأموال الإماراتية"، يتحدّث عن محاولات الإمارات شراء منازل في بلدة القدس القديمة عبر وسطاء فلسطينيين.