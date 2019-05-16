شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: الحوثي ينفذ الأجندة الإيرانية وجزء لايتجزأ من الحرس الثوري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن مليشيا الحوثي تؤكد يوماً بعد يوم بأنها تنفذ الأجندة الإيرانية وأنها جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني، ويتبع أوامره ويؤكد ذلك استهدافه المنشآت في المملكة. مضيفاً أن مليشيا الحوثي تبيع مقدرات الشعب اليمني وقراراته لصالح إيران.
جاء ذلك في تغريدات عبر حساب الجبير على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
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