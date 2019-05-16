شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: مليشيا الحوثي تضع حبل المشنقة على الجهود السياسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أوضح نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن الهجوم الذي قامت به مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو أوضح نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن الهجوم الذي قامت به مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية يؤكد أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران، لخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة بعكس ما يدعون به أنه لحماية المواطن اليمني، وأنهم بتنفيذهم هذه الأعمال الإرهابية بأوامر عليا من إيران يضعون حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية. جاء ذلك في تغريدات عبر حساب نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



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