شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم.. "الخميس" والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الخميس)، تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، حائل).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول جنوبية شرقية ليلاً على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة تتحول ليلاً شرقية الى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.