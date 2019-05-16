، ويل سميث يهنئ المسلمين بشهر رمضان.. "السلام عليكم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر فيديو قصير على حسابه في "إنستغرام" ومن الأردن

نشر النجم العالمي، ويل سميث، فيديو قصيرًا على حسابه الرسمي في "إنستغرام" لتهنئة المسلمين بشهر رمضان المبارك.

وصورت اللقطات في الأردن برفقة الممثل مينا مسعود والنجمة نعومي سكوت، حيث يجري تصوير فيلم "علاء الدين" من بطولة، ويل سميث، في دور الجني.

ووفق ما نقلته روسيا اليوم كتب سميث على الفيديو، قائلاً: "رمضان كريم للجميع.. شكرًا للعائلة المالكة وشعب الأردن على السماح لفريق فيلم علاء الدين بالتصوير في هذا البلد الرائع". وختم التعليق بعبارة مكتوبة باللغة العربية، تقول: "السلام عليكم".

ومن المقرر عرض الفيلم، الذي أخرجه غي ريتشي، في 24 مايو بدور العرض العالمية.