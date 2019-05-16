، الجبير: الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات #الحرس_الثوري_الإيراني ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: يؤكد يومًا بعد يوم أنه يبيع مقدرات الشعب اليمني لصالح #إيران

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن الحوثي يؤكد يومًا بعد يوم أنه ينفّذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدّرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح #إيران.

وأضاف في تغريدات له اليوم عبر "تويتر": الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات #الحرس_الثوري_الإيراني ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة.