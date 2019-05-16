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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن الحوثي يؤكد يومًا بعد يوم أنه ينفّذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدّرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح #إيران.
وأضاف في تغريدات له اليوم عبر "تويتر": الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات #الحرس_الثوري_الإيراني ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة.
الجبير: الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات #الحرس_الثوري_الإيرانيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-16
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن الحوثي يؤكد يومًا بعد يوم أنه ينفّذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدّرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح #إيران.
وأضاف في تغريدات له اليوم عبر "تويتر": الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات #الحرس_الثوري_الإيراني ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
12:31 PM
قال: يؤكد يومًا بعد يوم أنه يبيع مقدرات الشعب اليمني لصالح #إيران
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن الحوثي يؤكد يومًا بعد يوم أنه ينفّذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدّرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح #إيران.
وأضاف في تغريدات له اليوم عبر "تويتر": الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات #الحرس_الثوري_الإيراني ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة.
، الجبير: الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات #الحرس_الثوري_الإيراني ،
المصدر : الخليج 365
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