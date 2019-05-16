، خالد بن سلمان: ما يقوم به الحوثي بأوامر طهران يضع حبل المشنقة على الجهود السياسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الهجوم الإرهابي على محطتيْ أرامكو يؤكد أنهم ليسوا سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم، أن ما قامت به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، من هجوم إرهابي على محطتيْ الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية؛ يؤكد أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة؛ لا لحماية المواطن اليمني كما يدّعون.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية.