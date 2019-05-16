إنفوجرافيك: أطراف حرب الخليج الرابعة إن حدثت

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خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 11:55 صباحاً - تصاعَد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية تفيد باستعداد إيران لتنفيذ هجمات قد تستهدف القوات أو المصالح الأمريكية.

كما زاد من وتيرة ذلك إعلان الإمارات تعرُّض أربع سفن تجارية للتخريب قرب إمارة الفجيرة على مشارف مضيق هرمز، وهجمات مليشيا الحوثي اليمنية المدعومة إيرانياً على مصالح نفطية سعودية.

هذا التوتر أعاد إلى الأذهان أجواء الحروب الثلاثة التي عاشتها منطقة الخليج أعوام 1980-1988 بين العراق وإيران، والثانية حرب الكويت عام 1990-1991، والثالثة خلال غزو العراق عام 2003، لتنذر هذه الأجواء بحرب رابعة في الأفق.

وفي هذا الإنفوجرافيك نستعرض أطراف حرب الخليج الرابعة إن حدثت..