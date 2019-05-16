وفاة مؤسس أكبر إمبراطورية بالتاريخ أهم أحداث 11 رمضان

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

يعيش مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، روحانيات شهر رمضان الكريم، وبقدر ما تحمل هذه الأيام من مشاعر رائعة يعيشها المسلمون حول العالم، فإنها أيضًا تُخلد العديد من الأحداث التاريخية التي مثلت علامات فارقة سواء في التاريخ الإسلامي أو حتى في حياة المسلمين أنفسهم.

وشهد اليوم 11 رمضان في التاريخ العديد من الأحداث التي تتعلق بتاريخ المسلمين، خاصة وأنها تتعلق بشكل مباشر بحياة الأنبياء أو حتى المسلمين بالعصور الحديثة

عروة بن مسعود

في مثل هذا اليوم عام 9 هجرية، قُتل عروة بن مسعود، والذي قاد وفد ثقيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما قابله أسلم عروة وذهب إلى قومه يدعوهم لاعتناق الدين، إلا أنهم قتلوه بالنبل، وبعد ذلك اعتنقوا الإسلام عقب أن تيقنوا أن لا طاقة لهم بحرب المسلمين خلال تلك المعارك.

قيصر الروم

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في مثل هذا اليوم عام 12 هجرية، حاول قيصر الروم هرقل أن يحرض الكفار على قتال المسلمين بعد أن وجه إليه الخليفة أبو بكر الصديق جيوشاً بقيادة يزيد بن أبي سفيان وأبي عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص.

سعيد بن جبير

في مثل هذا اليوم عام 95 هجرية، توفي الإمام سعيد بن جبير ذو الأصول الحبشية، بعد إسهامات طويلة في الفقه.

وفاة جنكيز خان

في مثل هذا اليوم عام 624 هجرية، توفي مؤسس الإمبراطورية المغولية أول حكامها جنكيز خان، والذي خاض العديد من الحروب لتوسيع دولته.

هولاكو خان

في مثل هذا اليوم عام 655 هجرية، بعث هولاكو خان برسالة إلى الخليفة العباسي المستعصم بالله يطالبه بالاستسلام والإعلان عن ذلك بصفة رسمية.