جنودنا الأبطال يقصفون ميليشيا إيران لقطع الأذرع الخمينية من اليمن: حان وقت التطهير

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

دكَّت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، صباح اليوم الخميس، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة للميليشيات في صنعاء.

وتأتي العملية بهدف تحييد قدرات الانقلابيين على تنفيذ الأعمال العدائية، حيث طالت الغارات مستودعات ومخازن أسلحة ومواقع للانقلابيين بجبل عطان في صنعاء.

وبالتزامن مع قصف جنود المملكة ميليشيا إيران، دشن مواطنون ومقيمون وعرب وسمًا حمل الاسم نفسه، داعين خلاله الله تعالى أن ينصر الأبطال على الميليشيا الإرهابية.

وقال سليم: إيران لا تستطيع مجاراة جنودنا فهي تحاول إلحاق الضرر بنا عن طريق جماعات إرهابية مثل الحوثيين ولكن بقوة واستعداد جنودنا فهم واقفين لهم.

وكتبت أم عبدالعزيز: وطني ولكَ الحب أبدي في ثناياك عزّي وفي حمايتك اعتزازي.. حان وقت التطهير.

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وعلق أبو عبدالله بالقول: هناك من يتساءل لماذا طالت هذه الحرب بين دولة تملك الجيش والسلاح وعصابات كالفئران في الجبال؟ نقول لهؤلاء المتسائلون إن الدولة السعودية العظمى تستطيع أن تنهي هذه الفئران في بضعة أيام لكن ديننا علمنا الأخلاق في الحرب لانقطع شجرة ولا نقتل طفلًا أو شيخًا كبيرًا.

ودعت سعاد الشمري: اللهم سدد رميهم واقطع أذرع إيران الخمينية في اليمن والمنطقة ومن دعّمها، واقتلع الخونة قطر وأدواتها فقد أهلكوا الحرث والنسل يا من تعلم نواياهم وما تخفي سرائرهم وخيانتهم وجرمهم.

وقالت ريم: اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، ننام ويحرسون، نهنأ ويشقون، نأمن ويفزعون، اللهم أيِّدهم وأنصرهم وسدّد رميهم”.

أما ماجد فقال: لم تعد هناك مساحة لدفن قتلاهم على الأرض فذهبوا إلى المدرجات الزراعية يدفنونهم بها واستبدلوا الحياة والمناظر الباهرة الزراعية بالموت والقبور فهذه العصابة خرجت بشعار الموت وستنتهي به قريبًا”.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أنها نفذت اليوم الخميس عملية جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة التي أكدت المعلومات العسكرية والاستخبارية بأنها تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للميلشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد التحالف أن الطلعات الجوية حققت أهدافها بكل دقة، كما أكدت قوات التحالف أن ما قامت به الميلشيات الحوثية والإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءات على منشآت حيوية بالمملكة تعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي ترقى إلى جرائم حرب، ولن تتهاون قوات التحالف عن متابعة كل العناصر الإرهابية في جميع أنحاء اليمن، وستطال يدها كافة المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية، وستستمر عمليات قوات التحالف بما يتوافق مع القانوني الدولي الإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة ولكي لا تتمكن الميليشيات الحوثية من استخدامها.