التحالف يعلن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف حوثية في صنعاء

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء، تشمل تحييد قدرات الانقلابيين على تنفيذ الأعمال العدائية.

وطالت الغارات مستودعات ومخازن أسلحة ومواقع للانقلابيين بجبل عطان في صنعاء، بحسب العربية.

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وقال التحالف إن “عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي، واتخذنا كافة الإجراءات لحماية المدنيين”، مطالبًا المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

كما أكد أن جهوده مستمرة ضد التنظيمات الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي.