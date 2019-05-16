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2019-05-16 برّ العقيق يُفطّر أكثر من خمسة آلاف صائم خلال الثلث الأول من رمضان ‎ متابعات الخليج 365 - واس نفّذت جمعية البرّ الخيرية بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة, مشروع إفطار لأكثر من خمسة آلاف صائم خلال أول عشرة أيام من شهر رمضان المبارك.

وأبان أمين عام جمعية البر بالمحافظة محمد بن سفر الغامدي, أن المشروع يُقام بجوار جامع حمارس، وتتخلله حزمة من البرامج التوعوية والدروس بتعاون مع المكتب التعاوني بالمحافظة, وتوزيع العديد من المطبوعات التوعوية, داعيًا أفراد ومؤسسات المجتمع إلى الإسهام في دعم المشروع.









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