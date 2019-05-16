، فيديو مرعب.. لحظة سقوط مروحية في نهر أميركي ،

محمد بن مسعود - الدمام - لقطات ترصد لحظات انتشالها من النهر

بثت وسائل الإعلام الأميركية مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط طائرة مروحية (هليكوبتر) في نهر هدسون، الواقع بولاية نيويورك.

وحسب شبكة "سي بي إس إن"، يظهر الفيديو أن المروحية التي كانت تسير جنوبًا على ارتفاع 30 مترًا فوق مياه نهر هدسون، الأربعاء، قبل أن تواجه حادثًا مروعًا.

ودارت المروحية حوالي 180 درجة، وبدأت تفقد توازنها وتسقط بشكل سريع في اتجاه النهر، قبل أن ترتطم بالمياه بشكل قوي.

وحسب صحيفة "الديلي ميل "، كان على متن المروحية، الطيار إيريك موراليس، 35 عامًا، وقد نجا بحياته وتعرض فقط لجرح في احدى يديه.

وحسب "سكاي نيوز"، قال مساعد رئيس شرطة نيويورك، ستيفن هيوز، إن الطيار كان قد انتهى من تزويد طائرته بالوقود وتوجه منصة يقف عليها مجموعة من الركاب في مطار "ويست 30 ستريت".

وتابع: "المروحية لم تغرق لأن الطيار قام بتفعيل معدات تعويم الطائرة وطلب النجدة".

ويكشف شريط فيديو آخر لحظة استخراج الطائرة من النهر.