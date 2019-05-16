، سيقت للمجهول فجراً.. العثور على "الخالة مريم" متوفية بهذا الموقع ،

محمد بن مسعود - الدمام - شاهدها بعض الأهالي بعد خروجها بـ13 ساعة دون علم أن ذويها يبحثون عنها

أعلن فريق سواعد للبحث والإنقاذ أنه تم العثور، صباح اليوم على الخالة مريم متوفية بقرية البيض بالقرب من محافظة ضمد.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت تفاصيل اختفائها؛ حيث ساقها قدرها إلى المجهول عند الثانية فجراً من يوم الاثنين، حيث غادرت منزلها ولم يعلم عنها أحد.

وقال ابنها، حينها، لـ"الخليج 365" إنه بعد اختفائها شاهدها بعض الأهالي في قرية البيض بعد خروجها بـ13 ساعة، ولكن لم يكن يعلمون أن ذويها يبحثون عنها.