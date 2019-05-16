، عملية نوعية بصنعاء تحقق أهدافها بكل دقة.. التحالف يضرب بقوة ويعلن: "لن نتهاون" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن اعتداءات ميليشيات الحوثي الإيرانية على منشآت نفطية في السعودية جرائم حرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء، تشمل تحييد قدرات الانقلابيين على تنفيذ الأعمال العدائية.

وأكد تحالف دعم الشرعية أن الطلعات الجوية حققت أهدافها بكل دقة والغارات شملت قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة لميليشيات الحوثي.

وقالت مصادر يمنية إن عددًا من الغارات استهدفت معسكر ألوية الصواريخ في على جبل عطان جنوب غربي صنعاء، ومعسكر النهدين والمقر السابق للفرقة الأولى مدرع، حيث سمع دوي انفجارات كبيرة وتصاعدت أعمدة الدخان.

وقال التحالف: لن نتهاون عن متابعة كل العناصر الإرهابية في اليمن واعتداءات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على منشآت نفطية في السعودية جرائم حرب.

وقال التحالف إن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي، واتخذنا كافة الإجراءات لحماية المدنيين"، مطالباً المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة، كما أكد أن جهوده مستمرة ضد التنظيمات الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي.

وأغارت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، على مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية في العاصمة صنعاء ومحيطها.

واستهدفت الغارات أيضًا معسكر بيت دهرة وفريجة والصمع بمديرية أرحب شمال ومعسكر العرقوب في خولان بمحافظة صنعاء.

وكان التحالف العربي وجه مطلع مايو الجاري ضربة موجعة للميليشيات في صنعاء، بعدما دمر في عملية نوعية أهدافًا عسكرية في قاعدة الديملي الجوية القريبة من العاصمة.

وشملت الغارات حينها مرافق صيانة الطائرات دون طيار، ومنظومة اتصالات، وكذلك أماكن تواجد الخبراء الأجانب والمشغلين لهذه المنظومات من عناصر الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.

كما استهدفت الغارات مواقع في مطار صنعاء الدولي، الذي حوّلته الميليشيات إلى ثكنة عسكرية، ومكان لإطلاق الطائرات من دون طيار لتنفيذ العمليات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.