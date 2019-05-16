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يستضيف استاد ويمبلي الشهير في العاصمة لندن، بعد 10 أيام، نهائي التصفيات التأهيلية للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، وهي المباراة السنوية "الأغلى" في كرة القدم.
وسيواجه نادي أستون فيلا، غريمه ديربي كاونتي، يوم 27 مايو المقبل، في صراع للحصول على المقعد الثالث، الأخير، لفِرَق دوري الدرجة الأولى المتأهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، حسم "ديربي" مقعده في النهائي بعد انتصاره بنتيجة 4- 2 على "ليدز يونايتد"، مساء الأربعاء؛ ليضرب موعدًا مع "أستون فيلا"، في مواجهة "كلاسيكية" بين ناديين عريقين في كرة القدم الإنجليزية.
ويمكن أن تبلغ عوائد الفريق الفائز نحو 220 مليون دولار في حال التأهل، بالإضافة إلى 155 مليون دولار أخرى في حال الصمود، والبقاء بين الكبار بعد أول موسم في البريميرليغ.
وتعني هذه المكافآت السخية أن هذه المباراة هي الأغلى في كرة القدم؛ حيث يصل الفارق بين الفوز والخسارة لمئات الملايين من الدولارات.
يشار إلى أن الفارق بين قيمة الفوز والخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا لا يبلغ سوى 8 ملايين دولار، من قيمة المكافأة، وهي المباراة التي ستقام بعد نهائي التأهل للبريمييرليغ بخمسة أيام، بين ليفربول وتوتنهام هوتسبر.
وسبَق لفريقيْ نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد، التأهل للبريمييرليغ مباشرة بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني في الدوري على التوالي؛ فيما سيتواجه أستون فيلا وديربي على البطاقة الثالثة والأخيرة بعد 10 أيام.
١٠ أيام تفصلنا عن "المباراة الأغلى في العالم"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-16
يستضيف استاد ويمبلي الشهير في العاصمة لندن، بعد 10 أيام، نهائي التصفيات التأهيلية للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، وهي المباراة السنوية "الأغلى" في كرة القدم.
وسيواجه نادي أستون فيلا، غريمه ديربي كاونتي، يوم 27 مايو المقبل، في صراع للحصول على المقعد الثالث، الأخير، لفِرَق دوري الدرجة الأولى المتأهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، حسم "ديربي" مقعده في النهائي بعد انتصاره بنتيجة 4- 2 على "ليدز يونايتد"، مساء الأربعاء؛ ليضرب موعدًا مع "أستون فيلا"، في مواجهة "كلاسيكية" بين ناديين عريقين في كرة القدم الإنجليزية.
ويمكن أن تبلغ عوائد الفريق الفائز نحو 220 مليون دولار في حال التأهل، بالإضافة إلى 155 مليون دولار أخرى في حال الصمود، والبقاء بين الكبار بعد أول موسم في البريميرليغ.
وتعني هذه المكافآت السخية أن هذه المباراة هي الأغلى في كرة القدم؛ حيث يصل الفارق بين الفوز والخسارة لمئات الملايين من الدولارات.
يشار إلى أن الفارق بين قيمة الفوز والخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا لا يبلغ سوى 8 ملايين دولار، من قيمة المكافأة، وهي المباراة التي ستقام بعد نهائي التأهل للبريمييرليغ بخمسة أيام، بين ليفربول وتوتنهام هوتسبر.
وسبَق لفريقيْ نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد، التأهل للبريمييرليغ مباشرة بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني في الدوري على التوالي؛ فيما سيتواجه أستون فيلا وديربي على البطاقة الثالثة والأخيرة بعد 10 أيام.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
11:16 AM
تبلغ عوائد الفريق الفائز نحو 375 مليون دولار
يستضيف استاد ويمبلي الشهير في العاصمة لندن، بعد 10 أيام، نهائي التصفيات التأهيلية للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، وهي المباراة السنوية "الأغلى" في كرة القدم.
وسيواجه نادي أستون فيلا، غريمه ديربي كاونتي، يوم 27 مايو المقبل، في صراع للحصول على المقعد الثالث، الأخير، لفِرَق دوري الدرجة الأولى المتأهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، حسم "ديربي" مقعده في النهائي بعد انتصاره بنتيجة 4- 2 على "ليدز يونايتد"، مساء الأربعاء؛ ليضرب موعدًا مع "أستون فيلا"، في مواجهة "كلاسيكية" بين ناديين عريقين في كرة القدم الإنجليزية.
ويمكن أن تبلغ عوائد الفريق الفائز نحو 220 مليون دولار في حال التأهل، بالإضافة إلى 155 مليون دولار أخرى في حال الصمود، والبقاء بين الكبار بعد أول موسم في البريميرليغ.
وتعني هذه المكافآت السخية أن هذه المباراة هي الأغلى في كرة القدم؛ حيث يصل الفارق بين الفوز والخسارة لمئات الملايين من الدولارات.
يشار إلى أن الفارق بين قيمة الفوز والخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا لا يبلغ سوى 8 ملايين دولار، من قيمة المكافأة، وهي المباراة التي ستقام بعد نهائي التأهل للبريمييرليغ بخمسة أيام، بين ليفربول وتوتنهام هوتسبر.
وسبَق لفريقيْ نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد، التأهل للبريمييرليغ مباشرة بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني في الدوري على التوالي؛ فيما سيتواجه أستون فيلا وديربي على البطاقة الثالثة والأخيرة بعد 10 أيام.
، ١٠ أيام تفصلنا عن "المباراة الأغلى في العالم" ،
المصدر : الخليج 365
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