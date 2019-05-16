، 526 حالة يباشرها متطوعو الهلال الأحمر بالحرم.. هنا حصاد ثلث رمضان ،

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باشر فريق التطوع التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك، بالمسجد الحرام، 526 حالة من خلال الفِرَق التطوعية المنتشرة في أرجاء الحرم المكي الشريف.
وتفصيلًا، واصل فريق التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي، تقديم الخدمات الطبية الإسعافية داخل الحرم المكي الشريف للمعتمرين والزوار، تحت إشراف مدير التطوع بالعاصمة المقدسة فهد العتيبي، الذي أشرف على توزيع المتطوعين داخل الحرم.
وأوضح مدير عام التطوع بمنطقة مكة المكرمة صقر بن مناع السلمي، أنه تم مباشرة جميع الحالات من قِبَل المتطوعين للفِرَق الرجالية في عشرين موقعًا منتشرين في الطواف، ومداخل الصحن، والمسعى، والسطح، والساحات الخارجية، وتوسعة الملك عبدالله، وباب الملك فهد، وباب الملك عبدالعزيز، وباب العمرة.
وأشار إلى أن إجمالي عدد البلاغات خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك، بلغ 526 بلاغًا؛ حيث تم علاج 481 حالة في مواقعها؛ بينما تم نقل 45 حالة إلى المستشفيات والمراكز الصحية القريبة والمحيطة بالمسجد الحرام.
وأوضح "السلمي" أن عدد الفِرَق التطوعية العاملة في المسجد الحرام وساحاته، 53 فرقة تطوعية، تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الإسعافية للمعتمرين وزوار المسجد الحرام.
526 حالة يباشرها متطوعو الهلال الأحمر بالحرم.. هنا حصاد ثلث رمضانعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-16
باشر فريق التطوع التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك، بالمسجد الحرام، 526 حالة من خلال الفِرَق التطوعية المنتشرة في أرجاء الحرم المكي الشريف.
وتفصيلًا، واصل فريق التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي، تقديم الخدمات الطبية الإسعافية داخل الحرم المكي الشريف للمعتمرين والزوار، تحت إشراف مدير التطوع بالعاصمة المقدسة فهد العتيبي، الذي أشرف على توزيع المتطوعين داخل الحرم.
وأوضح مدير عام التطوع بمنطقة مكة المكرمة صقر بن مناع السلمي، أنه تم مباشرة جميع الحالات من قِبَل المتطوعين للفِرَق الرجالية في عشرين موقعًا منتشرين في الطواف، ومداخل الصحن، والمسعى، والسطح، والساحات الخارجية، وتوسعة الملك عبدالله، وباب الملك فهد، وباب الملك عبدالعزيز، وباب العمرة.
وأشار إلى أن إجمالي عدد البلاغات خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك، بلغ 526 بلاغًا؛ حيث تم علاج 481 حالة في مواقعها؛ بينما تم نقل 45 حالة إلى المستشفيات والمراكز الصحية القريبة والمحيطة بالمسجد الحرام.
وأوضح "السلمي" أن عدد الفِرَق التطوعية العاملة في المسجد الحرام وساحاته، 53 فرقة تطوعية، تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الإسعافية للمعتمرين وزوار المسجد الحرام.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
10:55 AM
عبر 53 فرقة تعمل على مدار الساعة نقلت 45 إلى مراكز ومستشفيات مجاورة
باشر فريق التطوع التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك، بالمسجد الحرام، 526 حالة من خلال الفِرَق التطوعية المنتشرة في أرجاء الحرم المكي الشريف.
وتفصيلًا، واصل فريق التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي، تقديم الخدمات الطبية الإسعافية داخل الحرم المكي الشريف للمعتمرين والزوار، تحت إشراف مدير التطوع بالعاصمة المقدسة فهد العتيبي، الذي أشرف على توزيع المتطوعين داخل الحرم.
وأوضح مدير عام التطوع بمنطقة مكة المكرمة صقر بن مناع السلمي، أنه تم مباشرة جميع الحالات من قِبَل المتطوعين للفِرَق الرجالية في عشرين موقعًا منتشرين في الطواف، ومداخل الصحن، والمسعى، والسطح، والساحات الخارجية، وتوسعة الملك عبدالله، وباب الملك فهد، وباب الملك عبدالعزيز، وباب العمرة.
وأشار إلى أن إجمالي عدد البلاغات خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك، بلغ 526 بلاغًا؛ حيث تم علاج 481 حالة في مواقعها؛ بينما تم نقل 45 حالة إلى المستشفيات والمراكز الصحية القريبة والمحيطة بالمسجد الحرام.
وأوضح "السلمي" أن عدد الفِرَق التطوعية العاملة في المسجد الحرام وساحاته، 53 فرقة تطوعية، تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الإسعافية للمعتمرين وزوار المسجد الحرام.
، 526 حالة يباشرها متطوعو الهلال الأحمر بالحرم.. هنا حصاد ثلث رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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