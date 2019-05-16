كل ما تريد معرفته عن برنامج سند محمد بن سلمان للزواج

برنامج سند هو مبادرة كان قد أطلقها الأمير محمد بن سلمان مطلع العام 2019 كخطوة من خطوات عدة اتخذها ولي العهد في سبيل مزيد من التنمية والازدهار للمجتمع، عبر مساندة فئات مختلفة والتماس احتياجاتها وتوفيرها.

حيث يهدف البرنامج لبناء قواعد وأطر عمل تنظم مبادرات ولي العهد الخيرية والمجتمعية التي تستهدف أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم في سبيل تكريس التنمية الاجتماعية التي يتطلع لها.

أما مبادرة سند الزواج فهي أولى مبادرات برنامج سند التي تعرف اليوم ببرنامج سند محمد بن سلمان للزواج.

تتوجه هذه المبادرة إلى المتزوجين حديثًا من أفراد المجتمع وتقدم للمستحقين منهم العون والمساندة على شكل دعم مالي بهدف تخفيف أعباء الزواج ومساندتهم – أي الزوجين – لتأسيس حياتهم المشتركة على أساس متين وتعزيز الوعي المعرفي قي سبيل حياة كريمة مستقرة.

شروط التقدم إلى برنامج سند محمد بن سلمان للزواج

مجموعة من الشروط لا بد أن تتوفر فيمن يود التقدم بطلب الحصول على المساعدة التي يوفرها البرنامج وهي

أن يكون الزوجين المتقدمين سعوديين الجنسية.

أن يكون عمر كل من الزوج والزوجة على التوالي (21 إلى 40) (18 إلى 40).

أن يكون أول مرة زواج للرجل.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى.

إلا يكون مضى على تاريخ عقد الزواج أكثر من سنة واحدة.

إلا يزيد الدخل الشهري عن 4000 ريال.

وإلا يكون المهر أكثر من 500000 خمسون ألف ريال.

يشترط في المتقدم إتمام دورة الوعي المالي، وتحقيق نتيجة لا تقل عن 60%.

طريقة التقدم إلى البرنامج

طريقة التسجيل والتقدم إلى البرنامج بسيطة تتم بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لبرنامج سند من هذا الرابط. ومن ثم تبويب مبادرات البرنامج تختار مبادرة سند الزواج. تظهر شروط التقدم للبرنامج في الصفحة، تتأكد من مطابقة الشروط والمعايير عليك ومن ثم تضغط على تقديم الطلب. تقوم بتسجيل الدخول ومن ثم إدخال البيانات الخاصة بك، تقوم بإدخال كل البيانات المطلوبة وتؤكد على صحتها. وبذلك تكون تقدمت بطلبك وعليك الانتظار، لتصلك إما رسالة قبول أو اعتذار.

معايير القبول في البرنامج

معايير القبول أو الرفض في البرنامج تعتمد على مدى مطابقة الشروط على المتقدم، بالإضافة إلى أن البرنامج يشير إلى أن الألوية في تقديم الدعم هي لأبناء شهداء الواجب والأيتام وأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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دورة الوعي المالي

دورة الوعي المالي التي يشترط في المتقدمين اجتيازها، هي واحدة من الدورات التثقيفية التي يقدمها برنامج “ريالي” الذي يهدف إلى تثقيف الشباب بأساسيات الدعم المالي ونشر ثقافة التدبير الاقتصادي وإدارة المال.

ودورة الوعي المالي هي واحدة من دورات هذا البرنامج التي يمكن الخضوع لها عن بعد بشكل إلكتروني، وتغطي الدورة أربعة محاور رئيسية هي

التخطيط المالي والميزانية الشخصية. الادخار. الاستثمار. الاقتراض.

وعلى الشخص اجتياز الدورة بنتيجة 60% على الأقل حتى يتمكن من التقدم لبرنامج سند للزواج.

مقدار الدعم المقدم

لا يشير البرنامج إلى مقدار الدعم الذي سيقدم للمقبولين في المبادرة، ولكن بحسب الأفراد اللذين حصلوا على الدعم مطلع شهر أبريل 2019 وهم الدفعة الأولى ممن قبلوا في البرنامج، كان الدعم المقدم بمقدار 20000 عشرون ألف ريال كدفعة واحدة.

هذا كان كل ما يخص برنامج سند محمد بن سلمان للزواج الذي يلتمس حاجات فئات من المجتمع ويسعى لتوفيرها ضمن أطار موحد لمبادرات الأمير لتكريس التنمية الاجتماعية.