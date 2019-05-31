علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على موقف حكومة العراق من البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في مكة المكرمة.
وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” :” أستغرب ممن يستغرب موقف حكومة العراق من تحفظه منفردًا على البيان الختامي للقمة العربية”. وتابع:” هل كان يتوقع أحد أن تدين حكومة العراق الحالية إيران؟ .. مضيفًا :” نسأل الله أن يعيد العراق إلى عروبته بشكل كامل غير منقوص”. وكانت العراق قد أعترضت على البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في مكة، والذي ندد بسلوك إيران واعتداءاتها في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الأمير “عبدالرحمن بن مساعد” على اعتراض العراق على البيان الختامي للقمة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.