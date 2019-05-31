أول تعليق من الأمير “عبدالرحمن بن مساعد” على اعتراض العراق على البيان الختامي للقمة العربية

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على موقف حكومة العراق من البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في مكة المكرمة.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” :” أستغرب ممن يستغرب موقف حكومة العراق من تحفظه منفردًا على البيان الختامي للقمة العربية”. وتابع:” هل كان يتوقع أحد أن تدين حكومة العراق الحالية إيران؟ .. مضيفًا :” نسأل الله أن يعيد العراق إلى عروبته بشكل كامل غير منقوص”. وكانت العراق قد أعترضت على البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في مكة، والذي ندد بسلوك إيران واعتداءاتها في المنطقة.