السعودي: نظام الإقامة المميزة تحد من التستر

كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي اليوم الخميس عن زيادة نسبة التستر زادت بمقدار 46% في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من العام 2019.

وأكد القصبي بان نظام الإقامة المميزة يعزز من التنافسية ويمكّن السعودية من استقطاب المستثمرين والكفاءات وقال:" سيمكن النظام الجديد بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة ويمكنهم من معاملتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري والصناعي".

وكان مجلس الشورى السعودي وافق على مشروع نظام الإقامة المميزة التي تخص المقيمين في السعودية، بعد موافقة 76 عضوًا من أعضاء المجلس مقابل معارضة 55 عضوًا، بحسب "سبوتنيك".

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وحول نسبة التستر على المستثمرين قال القصبي:" يجب أن يكون واضحًا أمام المجتمع التجاري هذا المستثمر ونحد من التستر ونحد من هذا الاقتصاد الخفي ويعيننا لبناء اقتصاد حقيقي واقعي، وأيضا هذه ممارسة عالمية في كل أنحاء العالم، والمملكة تستهدف نوعية معينة من المستثمرين ونوعية معينة من حاملي هذه الإقامة؛ لتمكنهم كإضافة نوعية بما لا يزاحم أبناء وبنات الوطن السعوديين وبالتالي يكون إضافة نوعية للبلد بإذن الله".