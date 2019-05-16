أنيس كانتر و اردوغان

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أنيس كانتر ( تركي الجنسية ) لاعب كرة سلة محترف في الدوري الأمريكي. فريقه (بورتلاند) وصل لنهائيات ( القسم الغربي) ولعب فجر اليوم مباراته الأولى ضد فريق الواروريز.

أنيس كان له موقف معارض لبعض سياسات ” أردوغان” أدى ذلك إلى محاكمته بداعي الإرهاب وإسقاط الجنسية منه!

القصة لن تنتهِ بعد:

أردوغان يبدو أنها حانق جدا هذه الأيام، وأضحكنا بحماقة لم يتجرأ على فعلها من قبله.. وهي كالتالي:

التلفزيون التركي قاطع تصفيات الغرب الأمريكي التي بدأت اليوم بحجة أن اللاعب أنيس سيطل على الشعب التركي من خلال شاشاتهم!