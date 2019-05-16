تطبيق Quran Pro .. مصحف مرتل مع ميزة التفسير والترجمة بـ 30 لغة مختلفة

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يمثل ختم القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك، أحد أكثر أهداف المستخدمين في شهر رمضان المبارك، ومع تطور التطبيقات التي تسهل لهم الوصول إلى أي شيء يريدونه عبر الأجهزة الذكية، فقد انتشر عديد من التطبيقات التي توفر للمستخدمين المصحف الشريف على هواتفهم، لكن تطبيق Quran Pro يمثل أحد أبرز هذه التطبيقات، وذلك لأنه يتميز بتوفير خيار الاستماع إلى التلاوة بأصوات عديد من قرّاء العالم الإسلامي بجودة عالية.

ويتميز التطبيق بتوفيره قراءة القرآن الكريم باللغة العربية، إلى جانب ترجمته عديدا من اللغات؛ مثل: الفرنسية والإنجليزية والماليزية والهولندية والإيطالية والإسبانية، إضافة إلى إمكانية الحصول على تفسير ومعنى الكلمات والآيات بأكثر من 30 لغة أخرى.

كما يوفر التطبيق ميزة الإشارات المرجعية؛ حيث يمكن للمستخدم وضع علامة مرجعية للسور والقرّاء المفضلين لديه للوصول إليهم بسرعة وسهولة، كما يوفر التطبيق ميزة العمل في وضع غير متصل بالإنترنت عبر تنزيل التلاوات وقوائم التشغيل والمسارات؛ ليتيح له الاستماع لها في الطائرة أو في أي مكان لا تتوافر فيه شبكة الإنترنت.

كما يتيح التطبيق قائمة خاصة تحت اسم “المفضلة” يمكن من خلالها إنشاء قائمة من المسارات والسور للوصول إليها بسرعة، كما يتميز هذه التطبيق بدعمه المنصات المختلفة..، مثل AirPlay وCarPlay، إضافة إلى إمكانية تشغيل الصوت في الخلفية أثناء استخدام الجهاز، مع ميزة الوضع الليلي التي تساعد المستخدمين على الاستفادة من التطبيق في ظروف الإضاءة المنخفضة دون التأثير سلبا فيهم.

