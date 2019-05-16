«بن الداير» بلا مياه.. والأهالي: أنهكتنا كلفة الصهاريج

تعيش محافظة الداير بني مالك في شرق منطقة جازان، حاضنة البن، حالة من الشح الحاد في المياه بعد تعثر مشروع السقيا بعد نهاية العقود وتوقف المتعهدين عن العمل، وتأخر وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحلال العقود الجديدة منذ ما يقارب الـ ٨ أشهر، مما تسبب في تحمل المواطنين في جبال الداير الكثير من التكاليف الشاقة لتوفير المياه من أجل الاهتمام بالزراعة وخاصة البن الذي تشتهر بزراعته المحافظة.

وقال مواطنون لـ«عاجل»، أنهكنا توقف مشاريع السقيا منذ فترة دون حلول نعاني من تكلفة نقل الماء إذ يصل سعر الوايت ذات سعة (١٦ طن) إلى(٨٠٠ ريال)، مؤكدين أن معاناتهم مستمرة في ظل عدم توفر شبكات المياه، وخاصة وهم يتكبدون خسائر مادية لجلب المياه.

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وأفاد الأهالي أن مشروع السقيا ينقطع عنهم بالأشهر ولا يشمل جميع السكان، ولا حل أمامهم إلا بتأمين الماء عبر الوايتات الخاصة.

وقال الأهالي حلم مشروع شبكات المياه تبخر في بطون الأودية وجرفته السيول، ولم يعد معنا منه إلا عدادات التكلفة.

وطالب الأهالي وزارة الزراعة والمياه بسرعة معالجة تعثر مشروع السقيا بقرى المحافظة التي يزيد تعدادها عن ٤٥٠ قرية في جبال مترامية الأطراف.