بالصور.. أمير جازان يرعى افتتاح مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية

رعى أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مساء الأربعاء، حفل افتتاح «مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 14» للعام الحالي، تحت شعار «مذاقها غير.. بشهر الخير»، وذلك بإشراف مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وخلال جولته بأقسام المهرجان، اطلع أمير المنطقة على مشاركة الشركات المتخصصة ومزارعي المانجو؛ حيث يضم المهرجان أنواعًا متميزة من منتجات المنطقة من فاكهة المانجو، تمثل مختلف الأصناف التي تشتهر المنطقة بزراعتها، والتي يزيد عددها عن 60 صنفًا، إلى جانب عدد من الفواكه الاستوائية .

واستمع أمير المنطقة، من المسؤولين عن أهداف المعرض في التعريف بالإنتاج الزراعي لمنطقة جازان والإمكانات الزراعية المتوافرة بها، كما تجول في فعاليات «رمضان زمان» المصاحبة للمهرجان، واطلع على مختلف الأركان التي تقدم العادات والتقاليد القديمة المرتبطة بشهر رمضان المبارك في جازان، وتابع عروضًا وأناشيدَ للأطفال، والألعاب الشعبية القديمة .

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وفي تصريح لوسائل الاعلام، أبدى أمير المنطقة سعادته بمشاركة مزارعي منطقة جازان في افتتاح فعاليات «مهرجان المانجو» الذي يستهدف دائمًا تشجيع المزارعين وتحفيزهم؛ لاستمرارية الإنتاج الزراعي، خاصة محاصيل المانجو والتين والجوافة، ذات الجودة العالية والمردود الاقتصادي المتميز .

وأكد أمير المنطقة، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تواصل جهودها للتطوير والتسويق الزراعي بالمنطقة من خلال خططها الاستراتيجية، منوهًا بالجهود المتميزة لمركز الأبحاث الزراعية بجازان ودوره الفاعل في التنمية الزراعية ومساعدة المزارعين لتطوير إنتاجهم ، متمنيًا التوفيق للقائمين على المهرجان . وقد حضر الحفل وكيل إمارة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي .