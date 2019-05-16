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لقطات من افتتاح مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 14
متابعات الخليج 365 - جازان
رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، مساء أمس، حفل افتتاح مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 14 للعام الحالي، تحت شعار “مذاقها غير .. بشهر الخير” وذلك بإشراف مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان, وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ، وذلك في موقع “مهرجان رمضان” بمدينة جيزان.
واطلع أمير جازان خلال جولته بأقسام المهرجان على مشاركة الشركات المتخصصة ومزارعي المانجو، حيث يضم المهرجان أنواعًا متميزة من منتجات المنطقة من فاكهة المانجو تمثل مختلف الأصناف التي تشتهر المنطقة بزراعتها التي يزيد عددها عن 60 صنفًا، إلى جانب عدد من الفواكه الاستوائية.
واستمع إلى عرض عن أهداف المعرض في التعريف بالإنتاج الزراعي لمنطقة جازان والإمكانات الزراعية المتوافرة بها.
كما تجول أمير منطقة جازان في فعاليات “رمضان زمان ” المصاحبة للمهرجان، واطلع على مختلف الأركان التي تقدم العادات والتقاليد القديمة المرتبطة بشهر رمضان المبارك في جازان، وتابع عروضًا وأناشيد للأطفال، والألعاب الشعبية القديمة.
وأبدى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز في تصريح لوسائل الإعلام سعادته بمشاركة مزارعي منطقة جازان في افتتاح فعاليات مهرجان المانجو الذي يسعى دائمًا لتشجيع المزارعين وتحفيزهم لاستمرارية الإنتاج الزراعي وبخاصة لمحصولات مثل المانجو والتين والجوافة ذات الجودة العالية والمردود الاقتصادي المتميز.
وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تواصل جهودها للتطوير والتسويق الزراعي بالمنطقة من خلال خططها الاستراتيجية، منوهًا بالجهود المتميزة لمركز الأبحاث الزراعية بجازان ودوره الفاعل في التنمية الزراعية ومساعدة المزارعين لتطوير إنتاجهم، متمنيًا التوفيق للقائمين على المهرجان .
حضر الحفل وكيل إمارة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.
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