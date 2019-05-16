السمن والأقط الأكثر حضورًا على مائدة رمضان حفر الباطن فماذا تعرف عنهما؟

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفرالباطن

يعتبر الأقط والسمن من المنتجات الشعبية الأكثر حضوراً على سُفر طعام الإفطار في أغلب المنازل، ويشهد سوق السمن القديم في السوق الداخل إقبال منذ بداية شهر رمضان.

“متابعات الخليج 365” تجولت في سوق السمن والتقت بالعديد من البائعات، حيث قالت أم مهوس إحدى أقدم وأشهر بائعات السمن في حفر الباطن والتي تعمل به منذ ٢٦ عاماً: خلال شهر رمضان يكثر الإقبال على الأقط والسمن، وتتراوح الأسعار ما بين 60 إلى 80 ريالاً للكيلو، حيث إنني أقوم بتصنيعه في منزلي من حليب الأغنام.

وعن طريقة تصنيع السمن تقول أم مهوس: يتم خض وتحريك حليب الأغنام بواسطة ما يسمى بالصميل المصنوع من جلود الحيوانات، وبعد تحريك الحليب يدوياً أو أوتوماتيكياً بالخضاضة ينتج من الحليب الزبد وبعدها أقوم بإذابته ثم غليه مع إضافة كمية من الدقيق، ويلقى السمن الأصفر طلباً أكبر من الزبائن بعد أن يضاف عليه الكركم ليكون بهذا اللون.

وحول طريقة حفظ السمن أوضحت: يُحفَظ السمن لمدة طويلة دون أن يتغير طعمه أو لونه بما يسمى بالعكة المصنوعة من الجلد المدبوغ، فيما يتم تصنيع الأقط عن طريق غلي الحليب على النار حتى يصبح ثقيلاً ثم تصنع منه قطع الأقط براحة اليد ويتراوح سعره بين 40 حتى 60 ريالاً للكيلو.

وأضافت أم نايف: هناك نوعان من الأقط منها الأقط الطري والآخر اليابس الذي يتم طحنه وإدخاله مع عدد من الأكلات أهمها عند الرجال الذين يقدمون الأقط مع التمر عند تقديم القهوة خاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك، فيما يفضله البعض مدعوكاً مع التمر والسمن.

وتابعت أم نايف: يفضل بعض الزبائن الأقط المالح الذي يتم صناعته من خلال إضافة الملح أو ترك الحليب لفترة من ثلاثة أيام إلى أربعة حتى يتحمض بشكل طبيعي.

وطالبت أم فهد أمانة حفر الباطن بتنظيم السوق خصوصاً أن أغلب الباعة من النساء كبيرات السن فيتم البيع تحت مظلات بسيطة نشتريها من حسابنا الخاص، حيث يعد السوق مصدر لا غنه عنه على أولادهم مما نبيعه من هذه منتجات الشعبية التي لا يستغني عنها أغلب سكان المحافظة.وعن عمليات الشراء يقول إبراهيم الجميلي هناك بعض الدخلاء في السوق ممن لا ذمة لهم يقومون بخلط السمن البري بالزيوت الأخرى لزيادة كميته طمعاً في الربح ولكن تعتبر هذه الفئة محدودة وبضاعتهم وغشهم مكشوفاً لأغلب المتسوقين إلا من يجهل طعم ورائحة السمن البري.

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من جانبها، أكدت عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود أخصائية التغذية فاطمة الشمسان أن الأَقِط يتميز باحتوائه على كمية عالية من البروتين، حيث يصل إلى ربع مكوناته يحتوي ١٠٠ جرام منه على ٣٤ جراماً من البروتين، أيضاً يتميز باحتوائه على الكالسيوم والفسفور، والتي تساهم في بناء العظام.

ويُنصح بعدم الإفراط منه خاصة لمن يعانون من ارتفاع نسبة الدهون أو السمنة لأنه عالي السعرات الحرارية، وأيضاً لا يُنصح بالإكثار منه لمرضى الضغط المرتفع لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم ولكن بالمقابل يعتبر ماده غذائية مفيدة لذوي الحالات الطبيعية لكن دائماً ما ننصح بالاعتدال في تناول هذه الأغذية.

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية آمنة الشريف لـ”متابعات الخليج 365” أن الأقط يحتوي على بكتيريا نافعة probiotics بنسبة عالية ودهونه وسعراته الحرارية تعتبر قليلة وبتالي يمكن تناوله كوجبة خفيفة مع التمر والقهوة.