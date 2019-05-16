الان تتابع التدريب التقني يعلن توفر وظائف طبية شاغرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن توفر وظائف طبية شاغرة للرجال بمسمى طبيب مقيم لحملة البكالوريوس في الطب والجراحة للعمل في الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة وفق التفاصيل التالية: جهة العمل: الإدارة العامة للسلامة المهنية الرياض. المعهد الصناعي الثانوي الأول بجدة. الكلية التقنية بعرعر. الكلية التقنية بالمجمعة. الكلية التقنية بالرس. الكلية التقنية بالأحساء. الكلية التقنية بالجوف. الكلية التقنية بالخرج. الكلية التقنية بالقطيف. Advertisements الكلية التقنية بالمدينة المنورة. الكلية التقنية ببريدة. الكلية التقنية ببيشة. الكلية التقنية بحفر الباطن. الكلية التقنية بخميس مشيط. الكلية التقنية بعنيزة. المعهد الصناعي الثاني بالمدينة المنورة. ومن ضمن الشروط الحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة وإجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ألا يقل المعدل عن جيد وان يجتاز المقابلة الشخصية. ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي: https://serv.tvtc.gov.sa/app/njobs/selectcomp.aspx وذلك اعتبارا من تاريخ 1440/09/11هـ وحتى تاريخ 1440/09/15هـ.

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